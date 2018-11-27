Футбол

Акинфеев отразил пенальти, но ЦСКА снова проиграл в Лиге чемпионов
Росбалт
вчера в 14:59

Московский ЦСКА уступил чешской «Виктории Пльзень» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч в «Лужниках» завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. Сначала игра складывалась в пользу армейцев.
Росбалтвчера в 14:59

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Защитник ЦСКА Щенников был заменен в матче с «Викторией» из-за отравления

ТАССвчера в 15:55

Лига чемпионов. ЦСКА – «Виктория» – 1:2. Голы: Влашич, Прохазка, Гейда

Чемпионатвчера в 16:46

Защитник ЦСКА Щенников вошел в историю Лиги чемпионов

Газета.Ruвчера в 16:14

Акинфеев впервые отразил пенальти в еврокубках

Матч ТВвчера в 14:31

Гончаренко: «Щенников отравился и попросил замену»

Sport24.ruвчера в 15:02

Щенников – второй игрок в истории ЛЧ, заработавший пенальти в свои и чужие ворота

Sports.ruвчера в 14:11

Виктор Гончаренко: «Щенников отравился и попросил замену»

Спорт-Экспрессвчера в 15:12
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Футбол

ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Московский ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает "Советский Спорт".
Обновлено в 00:48
Футбол

Роналду первым в истории одержал 100 побед в Лиге чемпионов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду принял участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии" (1:0), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:30
Футбол

Нападающий «Реала» поделился целями команды

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл поделился планами команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:21
Футбол

Роббен: великие команды всегда поднимаются, и «Бавария» сделала это

Великие команды всегда поднимаются, и мы это сделали.
Обновлено в 00:48
Футбол

«Шахтер» обыграл «Хоффенхайм» благодаря голу на 92-й минуте

Донецкий "Шахтер" одержал победу над "Хоффенхаймом" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:02
Футбол

Фанаты АЕКа бросили коктейль Молотова в болельщиков «Аякса»

Обновлено в 00:55
Футбол

Кубок английской лиги. «Лестер» победил «Саутгемптон» в серии пенальти

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Лестер» в серии послематчевых пенальти победил «Саутгемптон».
Обновлено в 00:18
Футбол

Финал Кубка Либертадорес может пройти в Дохе

Накануне стало известно, что матч пройдет за пределами Аргентины. Ответная игра может состоится в столице Катара Дохе.
Обновлено в 01:25
Футбол

Тьерри Анри: «У „Монако“ есть шансы попасть в Лигу Европы»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Обновлено в 01:09
Футбол

Футболист «Спартака» Зобнин получил премию «Джентльмен года»

Обновлено в 00:00
Футбол

Лучано Спаллетти: «Все знают, как престижно играть на „Уэмбли“»

Обновлено в 01:04
Футбол

Президент «Лиона»: «Пока не знаем, полетим ли на Украину»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс выразил опасения в связи с необходимостью лететь на Украину на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Шахтером».
Обновлено в 00:38
Футбол

Жизнь Нагатомо после матча с «Шальке-04» находилась под угрозой

Защитник «Галатасарая» Юто Нагатомо рассказал, что после матча Лиги чемпионов с «Шальке-04» его жизнь находилась в опасности.
Обновлено вчера в 23:56
Футбол

Бонавентура перенес операцию и пропустит 8-9 месяцев

Хавбек сборной Италии Джакомо Бонавентура перенес операцию на левом колене и выбыл из строя на восемь-девять месяцев.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол

Защитник ЦСКА Магнуссон мог стать игроком «Зенита»

Обновлено вчера в 16:04
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