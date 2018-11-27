Футбол
Акинфеев отразил пенальти, но ЦСКА снова проиграл в Лиге чемпионов
Акинфеев отразил пенальти, но ЦСКА снова проиграл в Лиге чемпионовРосбалтвчера в 14:59
Московский ЦСКА уступил чешской «Виктории Пльзень» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч в «Лужниках» завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. Сначала игра складывалась в пользу армейцев.
Росбалтвчера в 14:59
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Щенников – второй игрок в истории ЛЧ, заработавший пенальти в свои и чужие ворота
Sports.ruвчера в 14:11
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Футбол
ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Московский ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает "Советский Спорт".
Обновлено в 00:48
Футбол
Роналду первым в истории одержал 100 побед в Лиге чемпионов
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду принял участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии" (1:0), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:30
Футбол
Нападающий «Реала» поделился целями команды
Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл поделился планами команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:21
Футбол
Роббен: великие команды всегда поднимаются, и «Бавария» сделала это
Великие команды всегда поднимаются, и мы это сделали.
Обновлено в 00:48
Футбол
«Шахтер» обыграл «Хоффенхайм» благодаря голу на 92-й минуте
Донецкий "Шахтер" одержал победу над "Хоффенхаймом" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
Фанаты АЕКа бросили коктейль Молотова в болельщиков «Аякса»
Обновлено в 00:55
Футбол
Кубок английской лиги. «Лестер» победил «Саутгемптон» в серии пенальти
В 1/8 финала Кубка английской лиги «Лестер» в серии послематчевых пенальти победил «Саутгемптон».
Обновлено в 00:18
Футбол
Финал Кубка Либертадорес может пройти в Дохе
Накануне стало известно, что матч пройдет за пределами Аргентины. Ответная игра может состоится в столице Катара Дохе.
Обновлено в 01:25
Футбол
Тьерри Анри: «У „Монако“ есть шансы попасть в Лигу Европы»
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Обновлено в 01:09
Футбол
Футболист «Спартака» Зобнин получил премию «Джентльмен года»
Обновлено в 00:00
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Лучано Спаллетти: «Все знают, как престижно играть на „Уэмбли“»
Обновлено в 01:04
Футбол
Президент «Лиона»: «Пока не знаем, полетим ли на Украину»
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс выразил опасения в связи с необходимостью лететь на Украину на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Шахтером».
Обновлено в 00:38
Футбол
Жизнь Нагатомо после матча с «Шальке-04» находилась под угрозой
Защитник «Галатасарая» Юто Нагатомо рассказал, что после матча Лиги чемпионов с «Шальке-04» его жизнь находилась в опасности.
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
Бонавентура перенес операцию и пропустит 8-9 месяцев
Хавбек сборной Италии Джакомо Бонавентура перенес операцию на левом колене и выбыл из строя на восемь-девять месяцев.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол
Защитник ЦСКА Магнуссон мог стать игроком «Зенита»
Обновлено вчера в 16:04