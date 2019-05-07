Футбол

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может оказаться в «Зените»Вести.Ru 07:15

Ведущий защитник футбольной сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес может оказаться в питерском "Зените". В стане армейского клуба рассматривают возможность подобного перехода, если чемпионы России будут готовы отдать за 28-летнего оборонца 30 млн евро.
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