Футбол
Защитник ЦСКА Марио Фернандес может оказаться в «Зените»Вести.Ru 07:15
Ведущий защитник футбольной сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес может оказаться в питерском "Зените". В стане армейского клуба рассматривают возможность подобного перехода, если чемпионы России будут готовы отдать за 28-летнего оборонца 30 млн евро.
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Футбол
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