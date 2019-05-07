Футбол
Защитник ЦСКА Марио Фернандес может оказаться в «Зените»Вести.Ru 07:15
Ведущий защитник футбольной сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес может оказаться в питерском "Зените". В стане армейского клуба рассматривают возможность подобного перехода, если чемпионы России будут готовы отдать за 28-летнего оборонца 30 млн евро.
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Политика
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Общество
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Как отмечается, инцидент с участием двух легковым машин и двух грузовиков произошел на 43 км Калужского шоссе.
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Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
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