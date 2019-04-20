Футбол
Защитник ЦСКА Дивеев получил закрытую черепно-мозговую травмуLife.ru 08:11
Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму у 19-летнего защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева после дерби с "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Также медики обнаружили у защитника ушибленно-рваную рану верхней губы.
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