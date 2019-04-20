Защитник ЦСКА Дивеев получил закрытую черепно-мозговую травмуLife.ru 08:11

Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму у 19-летнего защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева после дерби с "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Также медики обнаружили у защитника ушибленно-рваную рану верхней губы.

Политика В штаб Зеленского пришла полиция В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.

Политика В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".

Политика Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами» Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.

Наука Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово» Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Политика Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.

Происшествия В Каргопольском районе на озере утонули четыре рыбака Накануне, в субботу, примерно в 10:00, инспекторы ГИМС во время патрулирования нашли рыбацкие вещи, которые плавали в полынье на озере, а также ведущую к ней колею от мотобуксировщика.

Общество Дмитрий Быков пришел в сознание Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом сообщает телеканал «360».

Политика Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.

Шоу-бизнес Медведев и Матвиенко приехали на банкет к Пугачевой Дмитрий Анатольевич приезжал на семейные праздники Примадонны еще в те времена, когда Алла с Максимом Галкиным жила в квартире на Филипповском переулке.

Происшествия Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.

Политика Лавров рассказал о поддержке США автокефалии «новой церкви» Украины Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Общество Гороскоп от таролога: Близнецы будут веселиться, Львы тратить деньги Советы, к которым стоит прислушаться Специально для читателей progorod43.ru профессиональный таролог Анна Кибешева составила гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля для всех знаков зодиака.

Общество Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.

Наука Сильная магнитная буря ожидается 22 апреля В понедельник, 22 апреля, Землю накроет сильная магнитная буря.