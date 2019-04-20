Футбол
Защитник ЦСКА Дивеев получил сотрясение мозга в матче с «Локомотивом»Аргументы и Факты вчера в 16:17
Футболист не смог подняться с поля и его унесли на носилках Игрок столичного футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев получил тяжелое сотрясение мозга во время матча с "Локотмотивом", сообщает ТАСС. Встреча команд в рамках 24 тура чемпионата России по футболу состоялась вечером 20 апреля.
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Роман Бабаев: «У Дивеева тяжелое сотрясение мозга, у Бекао травма голеностопа»
Sports.ruвчера в 14:47
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