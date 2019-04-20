Футбол

Защитник ЦСКА Дивеев получил сотрясение мозга в матче с «Локомотивом»Аргументы и Факты вчера в 16:17

Футболист не смог подняться с поля и его унесли на носилках Игрок столичного футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев получил тяжелое сотрясение мозга во время матча с "Локотмотивом", сообщает ТАСС. Встреча команд в рамках 24 тура чемпионата России по футболу состоялась вечером 20 апреля.
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Обновлено в 05:09
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Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины

Информагентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:21
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Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье

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Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»

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Россия готова к визиту экспертов в Керченский пролив, заявил Лавров

Москва готова принять экспертов ФРГ и Франции в Керченском проливе, но идея размещения наблюдателей бесперспективна, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 06:06
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Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта

Обновлено вчера в 22:00
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Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
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Политика

Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега

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Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
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Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

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Обновлено вчера в 01:43
Политика

В оккупированном Мариуполе избирательные комиссии охраняют войска

Военнослужащие, которые стоят в охране окружных избирательных комиссии в Мариуполе заявили, что данные комиссии являются особенно важными объектами, поэтому их и охраняют с использованием бронетехники.
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Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
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Политика

Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Парижа и Берлина, поскольку победитель Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в стране за "две-три недели".
Обновлено в 04:31
Происшествия

Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.
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Сайт «Миротворец» удалил из своей базы данных Елену Зеленскую

Украинский сайт "Миротворец" удалил из своей базы данных Елену Зеленскую — супругу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:05
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«Хоффенхайм» в гостях разгромил «Шальке»

В следующем туре Шальке в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Хоффенхайм на своем поле встретится с Вольфсбург.
Обновлено вчера в 16:20
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Владимир Зеленский и пустота

Владимир Зеленский в понедельник отпразднует ошеломительную победу во втором туре президентских выборов в Украине.
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Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле

Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
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На ММКФ назвали лауреатов премии «Аванс»

Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.
Обновлено вчера в 03:49
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Ученые: Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной

Российские и американские ученые выдвинули гипотезу о том, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и ее жителями.
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В состоянии писателя Быкова отмечена положительная динамика

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