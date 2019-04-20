Защитник ЦСКА Дивеев получил сотрясение мозга в матче с «Локомотивом»Аргументы и Факты 16:17

Игрок столичного футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев получил тяжелое сотрясение мозга во время матча с «Локотмотивом», сообщает ТАСС. Встреча команд в рамках 24 тура чемпионата России по футболу состоялась вечером 20 апреля. Матч завершился с ничейным счетом 1:1.

Защитник ЦСКА Дивеев получил сотрясение мозга в матче с «Локомотивом»

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