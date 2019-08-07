Защитник лондонского "Челси" Давид Луиз планирует покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports. По информации издания, бразильский футболист не принимает участие в тренировках "синих" и планирует перейти в столичный "Арсенал".

Защитник «Челси» просит продать его в «Арсенал»

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