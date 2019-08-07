Футбол
Защитник «Челси» просит продать его в «Арсенал»Газета.Ru 14:42
Защитник лондонского "Челси" Давид Луиз планирует покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports. По информации издания, бразильский футболист не принимает участие в тренировках "синих" и планирует перейти в столичный "Арсенал".
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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