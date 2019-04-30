Футбол
Защитник «Челси» Рюдигер выбыл до конца сезона из-за травмы менискаБомбардир.ру 11:59
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер пропустит остаток сезона из-за травмы, полученной в матче 36-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Во встрече с «МЮ» футболист стал соавтором гола [после его дальнего удара мяч в ворота голкипера Давида Де Хеа добил Маркос Алонсо] и был заменен на 65-й минуте, так как не смог продолжить встречу из-за полученного повреждения.
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