Футбол

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста отправился в аренду в «Рому»Красная весна 18:08

Состав футбольного клуба «Рома» пополнился защитником «Челси» Давиде Дзаппакостой, 21 августа сообщает пресс-служба итальянской команды. 27-летний игрок отправился в «Рому» на правах аренды до января 2020 года с возможностью продления аренды до июня 2020 года.
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«Рома» арендовала у «Челси» Дзаппакосту

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«Рома» объявила об аренде защитника «Челси»

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«Рома» объявила об аренде защитника «Челси»

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Евро-футбол.ру15:05

«Рома» арендовала защитника «Челси» Дзаппакосту

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«Рома» арендовала Дзаппакосту у «Челси»

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