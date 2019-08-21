Футбол
Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста отправился в аренду в «Рому»Красная весна вчера в 18:08
Состав футбольного клуба «Рома» пополнился защитником «Челси» Давиде Дзаппакостой, 21 августа сообщает пресс-служба итальянской команды. 27-летний игрок отправился в «Рому» на правах аренды до января 2020 года с возможностью продления аренды до июня 2020 года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Происшествия
На северо-востоке Москвы загорелись два балкона
Обновлено в 05:18
Происшествия
Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Авто
Mail.Ru Group купила каршеринг YouDrive
Обновлено в 04:20
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Футбол
Семак прокомментировал свою дисквалификацию
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина озвучила причины расставания с Егором Кончаловским
Любовь Толкалина много лет прожила в фактическом браке с режиссером Егором Кончаловским.
Обновлено вчера в 05:37
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Гаджеты
Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12
Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.
Обновлено вчера в 08:49
Армия и оружие
Путин рассказал о взрыве на полигоне под Архангельском
Президент России Владимир Путин рассказал, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работ над перспективными вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:23
Общество
ВЦИОМ назвал долю гордящихся государственными символами россиян
Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% — с равнодушием.
Обновлено в 05:37
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Челябинского депутата подозревают в убийстве жены из-за ревности
Обновлено вчера в 05:02
Армия и оружие
Украинские силовики спровоцировали вспышку чумы в Донбассе
Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы. Об этом сообщает "ПолитНавигатор" со ссылкой на Управление Народной милиции ДНР.
Обновлено в 02:58
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Гаджеты
Huawei не планирует выпускать смартфон на базе HarmonyOS в 2019 году
Фотографии Reuters Вице-президент Huawei Винсент Ян (Vincent Yang), как сообщает ресурс CNET, заявил, что в текущем году выпускать смартфон под управлением HarmonyOS не планируется.
Обновлено в 03:48
Общество
Конюшенный двор стал региональным памятником
Обновлено в 05:27
Кино
Вышел трейлер фильма о домогательствах в Fox News с Марго Робби
Студия Lionsgate первый тизерный трейлер драмы о домогательствах в Fox News Bombshell.
Обновлено в 04:54
Космос
Ученые стали на шаг ближе к разгадке тайны метана на Марсе
Исследователи сделали важный шаг вперед на пути к разгадке природы таинственного источника метана на Марсе, уточнив оценки количества этого газа в атмосфере планеты и динамику изменения его концентрации.
Обновлено в 01:27
Наука
Самый крупный электрический паром выполнил первую перевозку
Крупнейший в мире электрический паром "Эллен" осуществил первый коммерческий рейс пятнадцатого августа 2019-го года.
Обновлено в 04:38
Общество
Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами
Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса, рассказал журналистам заместитель руководителя столичного департамента образования и науки города Александр Молотков.
Обновлено в 05:25
Кино
Брат Бена Аффлека снял фильм о мире без женщин
Брат голливудского актера Бена Аффлека американский режиссер Кейси Аффлек снял постапокалиптический фильм "Свет моей жизни".
Обновлено в 01:17
Происшествия
Суд в третий раз арестовал Галямину
Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Экономика
Эксперты назвали возраст самых недисциплинированных заемщиков МФО
«На втором месте — заемщики в возрасте 35–40 лет (17,9%), замыкает тройку лидеров категория 31–34 года (16,4%)»,— приводит «РИА Новости» выдержку из исследования.
Обновлено вчера в 23:27