Футбол

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста отправился в аренду в «Рому»Красная весна вчера в 18:08

Состав футбольного клуба «Рома» пополнился защитником «Челси» Давиде Дзаппакостой, 21 августа сообщает пресс-служба итальянской команды. 27-летний игрок отправился в «Рому» на правах аренды до января 2020 года с возможностью продления аренды до июня 2020 года.
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