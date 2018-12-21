Футбол
Защитник «Браги» попал в сферу интересов российских клубов
Защитник «Браги» попал в сферу интересов российских клубовГазета.Ru02:40
Защитник португальской "Браги" Пабло Сантос попал в сферу интересов российских клубов, сообщает "Советский спорт". По информации Globo Esporte, руководство команд присматривается к бразильскому футболисту, однако название клубов неизвестно.
Газета.Ru02:40
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