Защитник «Бетиса» Бартра может заменить Година в «Атлетико»REGNUM 04:58

Защитник «Бетиса» Марк Бартра может заменить Диего Година в мадридском «Атлетико».

Защитник «Бетиса» Бартра может заменить Година в «Атлетико»

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