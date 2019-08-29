Защитник «Бенфики» Виталий Лысцов в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов». По информации издания «Спорт-Экспресс», переход вскоре будет оформлен официально. 24-летний Лысцов является воспитанником академии «Локомотива», и в юном возрасте переехал в Португалию.

Политика Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.

Экономика Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Политика Робот Федор не узнал Эрдогана и начал испытания экзоскелета Робот Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research), который находится на пристыковавшемся к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-14», сообщил о начале испытаний экзоскелета в Twitter.

Транспорт Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.

Происшествия На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили пять детей По разным данным, в больницы доставлены от 15 до 17 человек, среди них пять детей.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Общество Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине, пишут СМИ Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение пересмотреть программу финансирования военной помощи Украине, передает Politico со ссылкой на источник.

Наука Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.

Экономика Mail.ru Group поднимет баннеры на щиты Интернет-холдинг выходит на рынок наружной рекламы Mail.ru Group начнет продавать цифровую наружную рекламу (Digital Out-of-Home, DOOH) в партнерстве с Gallery.

Происшествия Умерла пострадавшая в Турции девочка из России ЧП в турецком отеле Российское генконсульство в Анталье на минувшей неделе сообщило, что 12-летнюю девочку из России госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, который произошел 18 августа в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме.

Происшествия Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.

Происшествия СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.

Политика В посольстве США сообщили о целях визита Болтона в Белоруссию Посольство США в Минске сообщило в Twitter о целях визита советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию.

Общество Для учителей разработали правила поведения в соцсетях Нормы поведения школьных педагогов в социальных сетях и интернете разработали специалисты Министерства просвещения России совместно с профсоюзом работников образования.

Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка турнира пройдет 29 августа в Монако.

Общество Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.

Политика Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.

Происшествия Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси В Тбилиси задержали 51-летнюю женщину, которая на глазах родителей набросилась с ножом на их маленького сына, а затем попыталась атаковать и второго ребенка, сообщает "Грузия online".

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Политика В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8 Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Политика Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки» Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.

Общество Импортные органические продукты рискуют исчезнуть из магазинов России С начала будущего года из российских магазинов могут исчезнуть все импортные продукты, которые имеют маркировку "органический".

Экономика Росстат назвал объем теневой экономики России Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.