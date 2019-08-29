Футбол
Metaratings«Крылья Советов» подпишут защитника «Бенфики»
Защитник «Бенфики» Виталий Лысцов в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов». По информации издания «Спорт-Экспресс», переход вскоре будет оформлен официально. 24-летний Лысцов является воспитанником академии «Локомотива», и в юном возрасте переехал в Португалию.
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Гендиректор «Крыльев Советов»: «Интерес к Лысцову есть, все решится в ближайшее время»
Sport24.ruвчера в 13:21
«Спорт-Экспресс»: игрок системы «Бенфики» Лысцов перейдет в «Крылья Советов»
Бомбардир.рувчера в 15:58
Гендиректор «Крыльев Советов» оценил вероятность подписания защитника «Бенфики»
Sportbox.RUвчера в 13:48
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:42, Вашингтон
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском вчера в 05:43
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском вчера в 03:20
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Политика
Робот Федор не узнал Эрдогана и начал испытания экзоскелета
Робот Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research), который находится на пристыковавшемся к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-14», сообщил о начале испытаний экзоскелета в Twitter.
Lenta.ru вчера в 22:33
Транспорт
Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года
Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия вчера в 10:25
Происшествия
На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили пять детей
По разным данным, в больницы доставлены от 15 до 17 человек, среди них пять детей.
РИА Новости 01:01
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Общество
Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия 27 августа в 11:26
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение пересмотреть программу финансирования военной помощи Украине, передает Politico со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:28
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Экономика
Mail.ru Group поднимет баннеры на щиты
Интернет-холдинг выходит на рынок наружной рекламы Mail.ru Group начнет продавать цифровую наружную рекламу (Digital Out-of-Home, DOOH) в партнерстве с Gallery.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Футбол
Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона
«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
Sportbox.RU вчера в 18:06
Происшествия
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
ЧП в турецком отеле Российское генконсульство в Анталье на минувшей неделе сообщило, что 12-летнюю девочку из России госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, который произошел 18 августа в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме.
РИА Новости вчера в 10:12
Происшествия
Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек
Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости вчера в 22:38
Происшествия
СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь
На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.
REGNUM вчера в 22:25
Кино
Опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
iReactor вчера в 14:44
Политика
В посольстве США сообщили о целях визита Болтона в Белоруссию
Посольство США в Минске сообщило в Twitter о целях визита советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию.
RT на русском вчера в 21:28
Общество
Для учителей разработали правила поведения в соцсетях
Нормы поведения школьных педагогов в социальных сетях и интернете разработали специалисты Министерства просвещения России совместно с профсоюзом работников образования.
РИА Оренбуржье вчера в 03:06
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка турнира пройдет 29 августа в Монако.
Газета.Ru 01:29
Общество
Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник
Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.
Алтапресс вчера в 19:30
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК вчера в 17:13
Происшествия
Художница порезала лицо маленькому мальчику в центре Тбилиси
В Тбилиси задержали 51-летнюю женщину, которая на глазах родителей набросилась с ножом на их маленького сына, а затем попыталась атаковать и второго ребенка, сообщает "Грузия online".
Вести.Ru вчера в 10:55
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском вчера в 04:06
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru вчера в 16:11
Общество
Импортные органические продукты рискуют исчезнуть из магазинов России
С начала будущего года из российских магазинов могут исчезнуть все импортные продукты, которые имеют маркировку "органический".
Pravda.Ru вчера в 05:28
Здоровье
На Кубани врачи спасли девушку с опухолью языка
Врачи удалили 27-летней пациентке часть языка, пораженную злокачественной опухолью.
Кубань 24 00:15
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Политика
Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США
Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости вчера в 07:15