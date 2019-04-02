Футбол
Защитник «Баварии» Зюле удален на 13-й минуте в матче с «Хайденхаймом»Sports.ru 13:12
«Бавария» играет с «Хайденхаймом» в четвертьфинале Кубка Германии (1:2, первый тайм). Мюнхенский клуб остался в меньшинстве на 13-й минуте – прямую красную карточку получил защитник Никлас Зюле. Арбитр Гвидо Винкманн вынес такое решение после консультации с видеоассистентом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Бавария» в меньшинстве победила «Хайденхайм» и вышла в полуфинал Кубка Германии
Советский спорт14:31
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Происшествия
Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина
Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Происшествия
В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке
Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:29
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено в 07:22
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Обновлено в 14:31
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Кино
Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома
Обновлено в 14:18
Футбол
Василий Уткин рассказал о совершённом на него нападении
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа
Обновлено в 13:29
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Политика
Захарова отметила странности в словах Порошенко о Путине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Петра Порошенко о необходимости сотрудничества с Россией.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе
Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.
Обновлено в 14:34
Общество
Голикова сообщила о росте смертности в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2018 году в 32 субъектах федерации выросла смертность.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Петербурге локализован
В 2−3-этажном здании происходило открытое горение на втором этаже (на площади 600 кв. м) и на кровле (200 кв. м).
Обновлено в 13:41
Гаджеты
В Сети слили новые фотографии смартфона Meizu 16s
Работать смартфон будет на процессоре Snapdragon 855, а оперативной памяти предложат 6 ГБ, тогда как постоянной будет 128 ГБ.
Обновлено в 09:47
Авто
Новый кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля
Как стало известно российским СМИ, презентация нового кроссовера будет проходить в Москве, а между тем на заводе компании уже состоялся тестовый запуск новинки, который прошел успешно.
Обновлено в 15:12
Общество
Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов своих исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.
Обновлено в 12:43
Политика
В штабе Зеленского сообщили, как он относится к России
В штабе Зеленского сообщили, как он относится к России Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Украины рассказал об отношении Зеленского к российскому правительству.
Обновлено в 14:40
Футбол
Систему видеопомощи VAR впервые применили в российском футболе
Систему видеопомощи арбитрам VAR впервые использовали во время одного из матчей, проводимых под эгидой РФС.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Появилось видео задержания мэра Евпатории
ФСБ опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Наука
Ученые обнаружили связь орального секса с риском выкидыша
Группа акушеров из Медицинского центра Лейденского университета сделала заявление, что оральный секс связан со снижением частоты повторных выкидышей.
Обновлено в 03:57
Единоборства
Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие
Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 13:58
Футбол
Защитник Петар Занев покинул «Енисей»
Защитник Петар Занев ушел из «Енисея».
Обновлено в 13:25
Происшествия
Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Петербурге снова эвакуируют торговые центры
Горожане в комментариях пишут гневные комментарии, ведь ложные сообщения о минировании торговых центров в последнее время поступают довольно часто.
Обновлено в 11:40