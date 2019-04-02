Защитник «Баварии» Зюле удален на 13-й минуте в матче с «Хайденхаймом»Sports.ru 13:12

«Бавария» играет с «Хайденхаймом» в четвертьфинале Кубка Германии (1:2, первый тайм). Мюнхенский клуб остался в меньшинстве на 13-й минуте – прямую красную карточку получил защитник Никлас Зюле. Арбитр Гвидо Винкманн вынес такое решение после консультации с видеоассистентом.

Защитник «Баварии» Зюле удален на 13-й минуте в матче с «Хайденхаймом»

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