Футбол

Защитник «Баварии» Алаба забил в 9-м сезоне Бундеслиги подряд
Sport24.ru
12:53

Ганновер-96 — Бавария
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «АВД-Арена»
2′
Джошуа Киммих
Фелипе Тревизан
13′
29′
Давид Алаба
Фелипе Тревизан
Линтон Майна
46′
53′
Серж Гнабри
62′
Роберт Левандовски
Такума Асано
Флорент Муслия
63′
73′
Кингсли Коман
Ренату Саншеш
Никлас Фюллькруг
Йосип Элез
73′
73′
Давид Алаба
Рафинья
79′
Томас Мюллер
Сандро Вагнер
Как сообщает Gracenote Live, Алаба забил в девятом сезоне подряд и стал одним из восьми действующих футболистов, которые забили хотя бы один гол в каждом сезоне, начиная с сезона-2010/11. Алаба — единственный защитник среди этой восьмерки. В текущем сезоне Алаба провел 15 матчей в составе «Баварии».
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