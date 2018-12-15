Футбол

Защитник «Баварии» Алаба забил в 9-м сезоне Бундеслиги подряд
Sport24.ru
12:53

Ганновер-96 — Бавария
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «АВД-Арена»
2′
Джошуа Киммих
Фелипе Тревизан
13′
29′
Давид Алаба
Фелипе Тревизан
Линтон Майна
46′
53′
Серж Гнабри
62′
Роберт Левандовски
Такума Асано
Флорент Муслия
63′
73′
Кингсли Коман
Ренату Саншеш
Никлас Фюллькруг
Йосип Элез
73′
73′
Давид Алаба
Рафинья
79′
Томас Мюллер
Сандро Вагнер
Как сообщает Gracenote Live, Алаба забил в девятом сезоне подряд и стал одним из восьми действующих футболистов, которые забили хотя бы один гол в каждом сезоне, начиная с сезона-2010/11. Алаба — единственный защитник среди этой восьмерки. В текущем сезоне Алаба провел 15 матчей в составе «Баварии».
Sport24.ru12:53

Подробнее о событии

Алаба: «Мы одержали три победы подряд в Бундеслиге, мы на правильном пути»

Soccer.ru13:32

Алаба стал рекордсменом чемпионатов Германии

Евро-футбол.ру12:05

Защитник «Баварии» Алаба забил в 9-м сезоне Бундеслиги подряд

Sport24.ru12:53

Пушка Алабы, которой он вынес «Ганновер»

Бомбардир.ру11:51

Алаба забил в 9-м сезоне бундеслиги подряд

Sports.ru10:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Футбол

Роналду принес «Ювентусу» победу над «Торино»

Обновлено в 16:45
Футбол

Эйбар — Валенсия 1:1

"Эйбар" и "Валенсия" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании - 1:1. В составе "летучих мышей" забил Родриго, за хозяев поля - Шарлес, который реализовал пенальти.
Обновлено в 16:36
Футбол

«Витесс» Слуцкого одержал первую декабрьскую победу

Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отыграл весь матч. Для «Витесса» эта победа стала первой в декабре.
Обновлено в 16:44
Футбол

«Боруссия» Д гарантировала себе лидерство в первом круге Бундеслиги

Обновлено в 17:38
Футбол

Тренер «Тоттенхэма» одержал с командой сто побед

Обновлено в 18:50
Футбол

«Реймс» нанес поражение «Страсбуру»

Победу «Реймсу» принес точный удар 21-летнего Матье Кафаро, для которого этот гол стал третьим в нынешнем сезоне лиги 1. После этой победы команда из Реймса набрала 25 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице, обойдя «Страсбур», у которого осталось 23 очка.
Обновлено в 15:58
Футбол

Модрич показал болельщикам «Реала» «Золотой мяч» перед матчем с «Райо»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич удостоился оваций от болельщиков мадридской команды перед матчем с «Райо Вальекано» Модрич перед игрой показал болельщикам «Золотой мяч».
Обновлено в 13:16
Футбол

Смоллинг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 14:06
Футбол

Отец капитана «Штутгарта» умер после матча команды

Трагедия произошла после матча 15-го тура чемпионата Германии "Штутгарт" - "Герта" (2:1). Сразу после игры остановилось сердце у Герберта Гентнера, отца капитана хозяев Кристиана Гентнера, находившегося на стадионе.
Обновлено в 16:01
Футбол

«Аль-Айн» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Ривер Плейт»

Клуб «Аль-Айн» из ОАЭ обыграл команду «Эсперанс» из Туниса со счетом 3:0 в матче четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:25
Футбол

Гвардиола: «Достойно ответили на поражение от „Челси“»

Обновлено в 10:11
Футбол

Унаи Эмери: «„Арсенал“ хочет большего, чем пятое место в АПЛ»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери перед матчем 17-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" заявил, что его команда хочет подняться на более высокую позицию в турнирной таблице.
Обновлено в 15:12
Футбол

«Порту» сохранил лидерство благодаря волевой победе над «Санта-Кларой»

В 13-м туре чемпионата Португалии "Санта-Клара" заставила понервничать болельщиков "Порту".
Обновлено в 17:53
Футбол

«Ливерпуль» вернул Эджарию из «Рейнджерс»

"Ливерпуль" вернул из аренды в "Рейнджерс" полузащитника Овие Эджарию, сообщает пресс-служба "красных".
Обновлено в 18:17
Футбол

«Спартак» хочет вернуть Бакаева и Гулиева

По данным компетентного источника, "Спартак" хочет вернуть из аренды хавбека Зелимхана Бакаева ("Арсенал" Тула) и выкупить Аяза Гулиева из "Ростова".
Обновлено в 12:59
ещё по теме
Давид Алаба
Австрийский футболист
Австрийский футболист, игрок «Баварии» и сборной Австрии. Играет преимущественно на позиции левого защитника, также способен играть в центре обороны и исполнять роль опорного полузащитника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ганновер 96
Спортивный клуб
Футбольный клуб из Ганновера, столицы Нижней Саксонии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное