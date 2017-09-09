Футбол

Защитник «Барселоны» шуткой про «Реал» ответил на вопрос о сексеСвободная Пресса 08:50

Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике принял участие в юмористическом шоу La Resistencia, где ответил на вопросы о сексе и деньгах.
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Пике: «Сколько раз был секс за последний месяц? А "Бернабеу" считать?»

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«Сколько у меня было секса в этом месяце? На «Бернабеу» считается?». Пике пришел к испанскому Урганту и всех разорвал

Sports.ru08:55

Жерар Пике: "Секс в этом месяце? С "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" считается?»

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Пике: сколько раз занимался сексом в последнее время? Матч с «Реалом» считается?

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«Сколько раз в этом месяце у меня был секс? Матч с «Реалом» считается?» Пике порвал испанское ТВ

Sport24.ru10:25

Пике: «Сколько раз в этом месяце был секс? А «Бернабеу» считается?»

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Пике: «Сколько раз у меня был секс за последний месяц? А «Бернабеу» считается?»

Бомбардир.ру01:55
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Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
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В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
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«Зеленая книга» стала самой коммерчески успешной из оскароносных лент в РФ. Ее сборы составили 544 миллиона рублей.
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Медведев прокомментировал дела Абызова, Калви и Ишаева

У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
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В мае в парках Москвы начнется фестиваль «Спасская башня»

Первый концерт пройдет в Александровском саду 18 мая, а финальный — здесь же — 19 августа.
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Армия и оружие

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«В соответствии с указом президента Российской Федерации призыву на военную службу подлежат 135 тыс. человек», — цитирует Бурдинского РИА Новости.
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Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Общество

Казанские учителя поддержали флешмоб в поддержку педагога из Барнаула

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Происшествия

Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы

В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы.
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Футбол

Сегодня «Арсенал» на выезде сыграет с «Крыльями Советов»

Обновлено в 01:20
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
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Лолита объяснила отказ платить за услуги ЖКХ

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Шоу-бизнес

«Сделка с дьяволом»: телеведущие прокомментировали брак принца Гарри

Другой эксперт назвал этот союз «сделкой с дьяволом».
Обновлено в 04:33
Происшествия

Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои

Лефортовский суд Москвы назначил 5 тысяч рублей штрафа Юлии Дудь, признав ее виновной в побоях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Израиль сконцентрировал «бронированный кулак» у границ сектора Газа

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Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Армия и оружие

Британия подняла истребители на перехват российских Ту-95

Два дежурных истребителя ВВС Британии «Торнадо» вышли с авиабазы для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, проводивших полет над Северным морем, об этом свидетельствуют данные западных авиадиспетчерских служб.
Обновлено в 10:23
Общество

Мэр Якутска заявила в полицию о шантаже со стороны журналистки

Обновлено в 07:42
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС по Brexit

Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за — 286.
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Армия и оружие

Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
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Умерла известный режиссер Аньес Варда

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Спорт

Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги

Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе

Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
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Энергетика

Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива

Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Ольга Орлова обратилась к Дмитрию Шепелеву по поводу его сына

Смотрите завтра @secretnamillion_ntv Суббота 30 марта 17.00 A post shared by Ольга Орлова (@olgaorlova1311) on Mar 29, 2019 at 12:25am PDT Она обратилась к телеведущему Дмитрию Шепелеву, отцу Платона.
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Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны

Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
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В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal

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Жерар Пике
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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