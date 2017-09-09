Футбол

Защитник «Барселоны» шуткой про «Реал» ответил на вопрос о сексеСвободная Пресса 08:50

Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике принял участие в юмористическом шоу La Resistencia, где ответил на вопросы о сексе и деньгах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Сколько у меня было секса в этом месяце? На «Бернабеу» считается?». Пике пришел к испанскому Урганту и всех разорвал

Sports.ru08:55

Жерар Пике: "Секс в этом месяце? С "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" считается?»

Спорт-Экспресс03:31

Пике: «Сколько раз был секс за последний месяц? А "Бернабеу" считать?»

Soccer.ruвчера в 23:16

Пике: сколько раз занимался сексом в последнее время? Матч с «Реалом» считается?

Чемпионат02:31

Пике: «Сколько раз в этом месяце был секс? А «Бернабеу» считается?»

Eurosport.ru02:09

Пике: «Сколько раз у меня был секс за последний месяц? А «Бернабеу» считается?»

Бомбардир.ру01:55

Пике: «Сколько раз у меня был секс за последний месяц? А «Бернабеу» считается?»

Sport24.ruвчера в 20:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Игры

Медведев возмутился недостоверностью истории в иностранных видеоиграх

Иностранные разработчики компьютерных игр регулярно допускают неточности при воссоздании исторических сюжетов, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Мьянма показала лёгкий танк на шасси САУ 2С1 «Гвоздика»

Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.
Обновлено в 09:00
Политика

Саамы Мурманской области пожаловались в ООН на дискриминацию

Представители проживающего в Мурманской области народа саамы обратились в ООН с жалобой на региональное правительство.
Обновлено в 08:56
Политика

Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Культура

Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ

Обновлено в 07:06
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Политика

Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине

Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы.
Обновлено в 07:33
Культура

Канал «Пятница» удалил шутку о пробующей наркотики Ивлеевой

Телеканал «Пятница» удалил из соцсетей упоминание о том, что ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева попробовала кокаин в Армении.
Обновлено в 05:26
Футбол

Фернандеш зимой заявлял, что после сезона хочет покинуть «Локомотив»

Португальский полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Мануэл Фернандеш на зимнем сборе честно и открыто заявил, что по окончании сезона хочет покинуть столичную команду, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
Обновлено в 09:03
Происшествия

ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года

ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31
Футбол

В Петербурге могут переименовать станцию метро

Уже в этом году станция метро «Новокрестовская» может получить название «Зенитовская», сообщил на встрече с болельщиками президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест

Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Кино

Умерла французский режиссер Аньес Варда

В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.
Обновлено в 07:50
Политика

В Россию приедет президент Эстонии

Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.
Обновлено вчера в 03:14
Футбол

Юрченко: «Футболисты „Енисея“ сами себе ставят установку в 30 очков в последних 10 матчах»

Голкипер «Енисея» Давид Юрченко рассказал о ситуации в красноярской команде в преддверии матча 21-го тура российской Премьер-лиги с «Рубином».
Обновлено в 08:04
Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

Обновлено в 04:31
Политика

Медведев впервые прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей "В Контакте", впервые прокомментировал арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве

На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Федор Добронравов рассказал о своем состоянии после инсульта

Обновлено в 07:28
Происшествия

Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе

Обновлено в 07:54
Футбол

«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов

По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов.
Обновлено в 07:18
Финансы

Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму

Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Общество

Юлий Гусман опроверг сообщения об операции на сердце

Режиссер Юлий Гусман опроверг РБК сообщения об операции на сердце.
Обновлено в 07:42
Кино

HBO показал трейлер сериала «Чернобыль»

Обновлено в 00:00
Экономика

С 1 апреля повышаются социальные пенсии

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.
Обновлено в 06:06
Общество

Модель из России госпитализирована в Шанхае

Российская модель была доставлена в одну из клиник Шанхая. По словам знакомых девушки, у неё диагностировали менингит.
Обновлено в 05:31
Политика

Порошенко заявил, что Коломойский мстит Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что владелец телеканала «1+1» бизнесмен Игорь Коломойский распространяет лживую информацию о нём с целью отомстить государству за национализацию ПриватБанка, которая состоялась в 2016 году.
Обновлено в 05:20
Политика

Парламент Британии проведет третье голосование по сделке о Brexit

Кабинет министров, внося свою инициативу в парламент, заявил, что от решения депутатов в пятницу будет зависеть - покинет ли Британия Европейский Союз 12 апреля без сделки или же выйдет из ЕС с соглашением 22 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 18:24
Спорт

Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги

Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Авто

Ford разослал письма клиентам с информацией о гарантии и кредитах

Компания Ford, объявившая об окончании производства и импорта автомобилей в Россию, разослала своим клиентам письма о гарантии и выданных кредитах.
Обновлено в 05:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жерар Пике
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное