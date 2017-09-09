Футбол
Защитник «Барселоны» шуткой про «Реал» ответил на вопрос о сексеСвободная Пресса 08:50
Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике принял участие в юмористическом шоу La Resistencia, где ответил на вопросы о сексе и деньгах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пике: «Сколько раз у меня был секс за последний месяц? А «Бернабеу» считается?»
Sport24.ruвчера в 20:51
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Игры
Медведев возмутился недостоверностью истории в иностранных видеоиграх
Иностранные разработчики компьютерных игр регулярно допускают неточности при воссоздании исторических сюжетов, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Мьянма показала лёгкий танк на шасси САУ 2С1 «Гвоздика»
Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.
Обновлено в 09:00
Политика
Саамы Мурманской области пожаловались в ООН на дискриминацию
Представители проживающего в Мурманской области народа саамы обратились в ООН с жалобой на региональное правительство.
Обновлено в 08:56
Политика
Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
Культура
Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ
Обновлено в 07:06
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Политика
Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине
Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы.
Обновлено в 07:33
Культура
Канал «Пятница» удалил шутку о пробующей наркотики Ивлеевой
Телеканал «Пятница» удалил из соцсетей упоминание о том, что ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева попробовала кокаин в Армении.
Обновлено в 05:26
Футбол
Фернандеш зимой заявлял, что после сезона хочет покинуть «Локомотив»
Португальский полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Мануэл Фернандеш на зимнем сборе честно и открыто заявил, что по окончании сезона хочет покинуть столичную команду, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
Обновлено в 09:03
Происшествия
ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года
ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31
Футбол
В Петербурге могут переименовать станцию метро
Уже в этом году станция метро «Новокрестовская» может получить название «Зенитовская», сообщил на встрече с болельщиками президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест
Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Кино
Умерла французский режиссер Аньес Варда
В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.
Обновлено в 07:50
Политика
В Россию приедет президент Эстонии
Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.
Обновлено вчера в 03:14
Футбол
Юрченко: «Футболисты „Енисея“ сами себе ставят установку в 30 очков в последних 10 матчах»
Голкипер «Енисея» Давид Юрченко рассказал о ситуации в красноярской команде в преддверии матча 21-го тура российской Премьер-лиги с «Рубином».
Обновлено в 08:04
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
Обновлено в 04:31
Политика
Медведев впервые прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей "В Контакте", впервые прокомментировал арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве
На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе
Обновлено в 07:54
Футбол
«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов
По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов.
Обновлено в 07:18
Финансы
Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму
Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Общество
Юлий Гусман опроверг сообщения об операции на сердце
Режиссер Юлий Гусман опроверг РБК сообщения об операции на сердце.
Обновлено в 07:42
Кино
HBO показал трейлер сериала «Чернобыль»
Обновлено в 00:00
Экономика
С 1 апреля повышаются социальные пенсии
Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.
Обновлено в 06:06
Общество
Модель из России госпитализирована в Шанхае
Российская модель была доставлена в одну из клиник Шанхая. По словам знакомых девушки, у неё диагностировали менингит.
Обновлено в 05:31
Политика
Порошенко заявил, что Коломойский мстит Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что владелец телеканала «1+1» бизнесмен Игорь Коломойский распространяет лживую информацию о нём с целью отомстить государству за национализацию ПриватБанка, которая состоялась в 2016 году.
Обновлено в 05:20
Политика
Парламент Британии проведет третье голосование по сделке о Brexit
Кабинет министров, внося свою инициативу в парламент, заявил, что от решения депутатов в пятницу будет зависеть - покинет ли Британия Европейский Союз 12 апреля без сделки или же выйдет из ЕС с соглашением 22 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 18:24
Спорт
Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги
Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Авто
Ford разослал письма клиентам с информацией о гарантии и кредитах
Компания Ford, объявившая об окончании производства и импорта автомобилей в Россию, разослала своим клиентам письма о гарантии и выданных кредитах.
Обновлено в 05:53