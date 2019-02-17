Футбол
Защитник «Барселоны» Пике сыграл 300 матчей за команду в ПримереГазета.Ru 20:19
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
|11′
Энес Унал
|34′
Ануар Туами
Лионель Месси
|43′
Кевин-Принс Боатенг
Луис Суарес
|60′
Лионель Месси
|67′
|67′
Даниэле Верде
Тони Вилья
|70′
Мичел Эрреро
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
|70′
Карлес Аленья
Иван Ракитич
|76′
|77′
Тони Вилья
Стивен Пласа
|79′
Энес Унал
Кеко
|63%
|Владение мячом
|37%
|90%
|Процент точных передач
|78%
|6
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|7
|3
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|5
|14
|Отборы
|21
|11
|Фолы
|18
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
24
Вермален
18
Альба
22
Видаль
5
Бускетс
4
Ракитич
10
Месси
9
Суарес
7
Коутиньо
1
Масип
18
Антоньито
2
Фернандес Морено
4
Кико
5
Калеро
22
Мартинес
23
Ануар
42
Пласа
21
Мичел
24
Кеко
12
Гвардиола
Вальядолид
Расстановка 5‑3‑2
Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике провел за команду 300 матчей, сообщает "Советский спорт". Свою трехсотую игру испанский футболист провел в 24-м туре Примеры против "Вальядолида" (1:0). Пике стал третьим защитником каталонской команды, которому покорилось это достижение.
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