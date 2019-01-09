Футбол

Защитник БАТЭ Володько находится на просмотре в тульском «Арсенале»
Матч ТВ
06:28

Защитник БАТЭ Максим Володько поедет на первый сбор вместе с тульским «Арсеналом». Данная информация появилась на странице болельщиков «Арсенала» во «ВКонтакте».
Матч ТВ06:28

Подробнее о событии

«Арсенал» завтра выходит из отпуска и начнет проходить медицинский осмотр

Спорт7106:50

Защитник БАТЭ Володько находится на просмотре в тульском «Арсенале»

Sportbox.RU06:28

Защитник БАТЭ Володько находится на просмотре в тульском «Арсенале»

Матч ТВ06:28

«Арсенал» взял на просмотр игроков из БАТЭ, «Анжи» и «Авангарда»

Sport24.ru06:22

Тульский «Арсенал» примет решение по Савичеву после сборов

Тульская пресса05:39

Защитник БАТЭ Володько и полузащитник «Анжи» Савичев будут на просмотре в тульском «Арсенале»

Спорт-Экспресс05:45

Полузащитник «Анжи» пройдет сборы с «Арсеналом»

MySLO.ru02:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Футбол

«Бавария» объявила о переходе Павара

Обновлено в 04:31
Футбол

Семак ответил, когда «Зенит» начнёт играть в футбол

В комментариях под одной из публикаций Семака в «Инстаграме» болельщик спросил, когда «Зенит» начнёт играть в футбол, а не в забросы на Дзюбу.
Обновлено в 06:08
Футбол

Хавбек ЦСКА Хосонов может уйти в аренду в «Уфу»

«Уфа» может арендовать полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова. Уфимцы намерены арендовать 20-летнего россиянина до конца текущего сезона.
Обновлено в 05:50
Футбол

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Челси» в матче Кубка лиги

Футболисты "Тоттенхэма" обыграли "Челси" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол

CAS рассмотрит апелляцию «Рубина» об исключении из еврокубков 28 марта

Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил дату рассмотрения дела «Рубина» и УЕФА.
Обновлено в 05:29
Футбол

«Уфа» сыграет с «Левски» и «Вислой» на первом сборе на Кипре

Футболисты "Уфы" в рамках первого сбора на Кипре во время зимней паузы в чемпионате России проведут контрольные матчи с софийским "Левски" и "Вислой" из Плоцка, сообщается в микроблоге российского клуба в Twitter.
Обновлено в 04:48
Футбол

Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры о трансфере Торгана Азара

Дортмундская Боруссия начала переговоры о трансфере нападающего менхенгладбахской Боруссии Торгана Азара.
Обновлено в 07:09
Футбол

«Интер» готов продать Шкриньяра за 90 млн евро, «МЮ» предложил 60

МЮ предложили Интеру 60 миллионов евро за словацкого футболиста.
Обновлено в 04:08
Футбол

Валерий Рейнгольд: «Спартак» расстался с посредственными футболистами

Небольшое сожаление есть только в связи с расставанием с Поповым, говорит Рейнгольд. Это человек, который должен играть.
Обновлено в 05:56
Футбол

Салах снова стал лучшим игроком Африки

Обновлено в 00:35
Футбол

Алиссон рассказал, почему перешёл в «Ливерпуль», а не в «Челси»

Голкипер сборной Бразилии по футболу Алиссон рассказал, почему перешёл в «Ливерпуль», а не в «Челси».
Обновлено в 06:39
Футбол

«Арсенал» продлит контракт с Начо Монреалем на один сезон

Лондонский «Арсенал» продлит контракт с защитником Начо Монреалем до конца сезона 2019/20.
Обновлено в 06:55
Футбол

Хосеп Гвардиола: «„Сити“ пытался удержать Диаса»

Обновлено в 04:38
Футбол

«Реал» не планирует увольнять Солари до конца сезона

Нынешний наставник "Реала" Сантьяго Солари останется на своем посту как минимум до завершения текущего сезона.
Обновлено в 01:21
Футбол

Джеймс Милнер: «У „Ливерпуля“ есть характер, чтобы отреагировать на два поражения подряд»

За последние несколько лет «Ливерпуль» показал, что обладает характером, чтобы отреагировать на два поражения подряд.
Обновлено в 00:46
ещё по теме
Константин Дмитриевич Савичев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник «Анжи».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное