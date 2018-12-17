Футбол

Защитник «Аякса» стал обладателем премии Golden Boy
РИА Новости
вчера в 23:37

Защитник амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт стал обладателем награды Golden Boy-2018, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы, сообщает Tuttosport.
РИА Новостивчера в 23:37

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Защитник «Аякса» стал обладателем награды Golden Boy

Газета.Ruвчера в 21:15

Де Лигт выиграл премию Golden Boy

Спорт-Экспрессвчера в 22:14

Стал известен обладатель премии Golden Boy-2018

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Стал известен обладатель премии Golden Boy-2018

Sportbox.RUвчера в 20:17

Защитник «Аякса» де Лигт стал обладателем награды Golden Boy

Чемпионатвчера в 20:07

Защитник «Аякса» де Лигт выиграл награду Golden Boy

Sports.ruвчера в 22:30

Защитник «Аякса» Де Лигт выиграл премию Golden Boy-2018

Sport24.ruвчера в 19:28
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