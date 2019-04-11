Футбол

Защитник «Аякса» назвал Роналду хищникомГазета.Ru вчера в 23:00

Ранее были названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
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Матейс де Лигт: «Роналду — настоящий хищник на поле. Он не боится бежать навстречу нескольким игрокам»

Матч ТВвчера в 19:25

Маттейс де Лигт: Роналду в штрафной настоящий хищник, все это вновь увидели

Советский спортвчера в 18:04

Де Лигт: «Роналду - это хищник в штрафной площади»

Soccer.ruвчера в 17:58

Де Лигт: Роналду — настоящий хищник на поле

Чемпионатвчера в 17:46

Де Лигт — самый молодой капитан в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов

Sportbox.RUвчера в 14:50

Маттейс де Лигт: «Роналду – хищник в штрафной. Это его самое выдающееся качество»

Sports.ruвчера в 17:43

«Аякс» - «Ювентус»: Де Лигт - самый молодой капитан в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 14:07
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Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика

Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»

Обновлено вчера в 07:43
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:46
Наука

Схожие генетические черты обнаружили у неандертальцев и мамонтов

Кислев и Баркай полагают, что мамонты и неандертальцы стали похожи друг на друга, так как обитали рядом и приобрели похожие черты под воздействием одинаковой окружающей среды, отмечает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 00:54
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Сын Олега Табакова хочет работать только по интересным ему сценариям

Сын Олега Табакова работает только с теми сценариями, которые ему нравятся.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя в Москве произошел пожар

Обновлено в 00:04
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

Депутат Алимова продолжит материться даже после критики Володина

Обновлено вчера в 06:18
Армия и оружие

В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик B-52

Обновлено вчера в 06:33
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:42
Экономика

Доходы инвестбанков упали до четырехлетнего минимума

Основную часть дохода банкиры получили благодаря размещению облигаций – $22,8 млн.
Обновлено вчера в 07:46
Наука

Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2

На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика

«ВЭБ.РФ» собирает крупнейшие заводы по производству лифтов

«ВЭБ.РФ» уже контролирует крупнейшего в стране производителя лифтов – Щербинский лифтостроительный завод.
Обновлено вчера в 17:31
Политика

Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Обновлено вчера в 22:26
Футбол

Роналду забил 125-й гол в Лиге чемпионов

Примечательно, что первый гол в Лиге чемпионов Роналду забил ровно 12 лет назад — 10 апреля 2007 года, выступая за «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 16:35
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

5-летняя дочь Пугачевой и Галкина уже говорит на французском

В новой публикации Максима Галкина Лиза демонстрирует свои успехи в изучении французского языка, которым, как выяснилось, неплохо владеет и сам артист.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Во Франции арестовали главу представительства ДНР Юбера Файяра

На следующее утро после получения денег в дом к главе представительства ДНР ворвалась полиция.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено 09 апреля в 12:54
Армия и оружие

Ливийская армия Хафтара сбила военный самолет

Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию

Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Следствие по «делу Baring Vostok» продлили до августа

Срок следствия по "делу Baring Vostok" о хищении у банка "Восточный" продлен еще на четыре месяца, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Обновлено вчера в 17:34
Экономика

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Политика

Reuters: Египет уведомил США об отказе в участии в «арабской НАТО»

Египет уведомил американские власти об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, также известного как "арабская НАТО").
Обновлено вчера в 23:14
Общество

В Свердловской области средняя зарплата составила 38 тысяч рублей

Средняя зарплата в Свердловской области за февраль 2019 года составила 38 тысяч рублей.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Названы секретные детали самолета, о которых не догадываются пассажиры

Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Турция и США поссорились из-за российских С-400

Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Уголовное дело заведено на выбросившую кошку из окна женщину

В Саратове завели уголовное дело на 47-летнюю женщину за то, что она выбросила кошку из окна седьмого этажа.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
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