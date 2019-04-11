Футбол
Защитник «Аякса» назвал Роналду хищникомГазета.Ru вчера в 23:00
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Маттейс де Лигт: Роналду в штрафной настоящий хищник, все это вновь увидели
Советский спортвчера в 18:04
Маттейс де Лигт: «Роналду – хищник в штрафной. Это его самое выдающееся качество»
Sports.ruвчера в 17:43
«Аякс» - «Ювентус»: Де Лигт - самый молодой капитан в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 14:07
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Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 01:07
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»
Обновлено вчера в 07:43
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:46
Наука
Схожие генетические черты обнаружили у неандертальцев и мамонтов
Кислев и Баркай полагают, что мамонты и неандертальцы стали похожи друг на друга, так как обитали рядом и приобрели похожие черты под воздействием одинаковой окружающей среды, отмечает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 00:54
Шоу-бизнес
Сын Олега Табакова хочет работать только по интересным ему сценариям
Сын Олега Табакова работает только с теми сценариями, которые ему нравятся.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Депутат Алимова продолжит материться даже после критики Володина
Обновлено вчера в 06:18
Армия и оружие
В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик B-52
Обновлено вчера в 06:33
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:42
Экономика
Доходы инвестбанков упали до четырехлетнего минимума
Основную часть дохода банкиры получили благодаря размещению облигаций – $22,8 млн.
Обновлено вчера в 07:46
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
«ВЭБ.РФ» собирает крупнейшие заводы по производству лифтов
«ВЭБ.РФ» уже контролирует крупнейшего в стране производителя лифтов – Щербинский лифтостроительный завод.
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Обновлено вчера в 22:26
Футбол
Роналду забил 125-й гол в Лиге чемпионов
Примечательно, что первый гол в Лиге чемпионов Роналду забил ровно 12 лет назад — 10 апреля 2007 года, выступая за «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак
Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Пугачевой и Галкина уже говорит на французском
В новой публикации Максима Галкина Лиза демонстрирует свои успехи в изучении французского языка, которым, как выяснилось, неплохо владеет и сам артист.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Во Франции арестовали главу представительства ДНР Юбера Файяра
На следующее утро после получения денег в дом к главе представительства ДНР ворвалась полиция.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено 09 апреля в 12:54
Армия и оружие
Ливийская армия Хафтара сбила военный самолет
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Следствие по «делу Baring Vostok» продлили до августа
Срок следствия по "делу Baring Vostok" о хищении у банка "Восточный" продлен еще на четыре месяца, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Обновлено вчера в 17:34
Экономика
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Политика
Reuters: Египет уведомил США об отказе в участии в «арабской НАТО»
Египет уведомил американские власти об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, также известного как "арабская НАТО").
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В Свердловской области средняя зарплата составила 38 тысяч рублей
Средняя зарплата в Свердловской области за февраль 2019 года составила 38 тысяч рублей.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Турция и США поссорились из-за российских С-400
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Уголовное дело заведено на выбросившую кошку из окна женщину
В Саратове завели уголовное дело на 47-летнюю женщину за то, что она выбросила кошку из окна седьмого этажа.
Обновлено вчера в 14:55