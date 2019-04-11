Футбол

Защитник «Аякса» назвал Роналду хищникомГазета.Ru вчера в 23:00

Ранее были названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
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Защитник «Аякса» назвал Роналду хищником

Газета.Ruвчера в 23:00

Де Лигт: «Роналду - это хищник в штрафной площади»

Soccer.ruвчера в 17:58

Матейс де Лигт: «Роналду — настоящий хищник на поле. Он не боится бежать навстречу нескольким игрокам»

Матч ТВвчера в 19:25

Маттейс де Лигт: Роналду в штрафной настоящий хищник, все это вновь увидели

Советский спортвчера в 18:04

Де Лихт: «Роналду - хищник на поле»

Евро-футбол.ру01:38

Де Лигт: Роналду — настоящий хищник на поле

Чемпионатвчера в 17:46

Маттейс де Лигт: «Роналду – хищник в штрафной. Это его самое выдающееся качество»

Sports.ruвчера в 17:43
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Происшествия

В Турции задержали троих мужчин, пристававших к манекену в магазине

Обновлено в 04:13
Транспорт

В 2019 году в Москве капитально отремонтируют 25 мостов

В 2019 году в Москве капитально отремонтируют 25 мостов, сообщил заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Максим Никитаев.
Обновлено в 03:53
Энергетика

«Новатэк» в I квартале увеличил добычу газа на 13%

"Новатэк" в первом квартале текущего года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 18,66 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 09:24
Политика

Соловьев поставил на место приписавшего США обе победы над Германией американца

Владимир Соловьев, ведущий из РФ, решил преподать урок истории американскому специалисту, отметившему, что России и Европе дважды не удавалось победить Германию без поддержки США.
Обновлено в 03:18
Автоспорт

Хельмут Марко: Топливо Ferrari пахнет не грейпфрутом, а клубникой

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко поддержал теорию руководителя команды Кристиана Хорнера о том, что залогом мощности двигателя Ferrari стал некий революционный вид топлива от компании Shell.
Обновлено в 02:09
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»

Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика

«РЖД» попытаются отгрузить уголь на Запад

Российский уголь начал вывозиться через Финляндию, маршрут может обеспечить экспорт около 2,5 млн тонн в год.
Обновлено в 03:39
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика

«Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае

"Почта России" завершила регистрацию дочерней организации на территории КНР, доля участия ФГУП в уставном капитале новой компании составляет 100%.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Воронеже задержали водителя, намеренно сбившего курсанта МЧС

В Воронеже правоохранители поймали 45-летнего мужчину, который на автомобиле Mercedes специально сбил курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 02:27
Спорт

Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании

Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.
Обновлено вчера в 17:18
Общество

Студенты в России стали чаще списывать

Выяснилось, что в 2017 году 21% студентов регулярно списывали со шпаргалок (в том числе на мобильных устройствах) на экзаменах, зачётах и других письменных проверочных работах.
Обновлено в 00:30
Технологии

В приложениях такси нашли опасные уязвимости

Роскачество проанализировало работу приложений такси и нашли в них опасные уязвимости, сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Опрос: Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский с серьезным отрывом опережает своего оппонента и действующего главу государства Петра Порошенко по уровню популярности накануне второго тура голосования.
Обновлено в 04:53
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Суд отправил «очкарика» Рябухина в колонию

Напомним, претензии у свердловского ГУФСИН возникли из-за того, что Рябухин уклонялся от исполнения решения суда, назначившего ему 300 часов обязательных работ.
Обновлено в 04:08
Политика

Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Наука

Фото черной дыры: Россия оказалась на обочине научного праздника

Россия в научном плане давным-давно находится на обочине научного прогресса.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Совладелец Черемушкинского рынка выкупил ресторан «Прага»

Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

В Забайкалье завершилось расследование дела банды «Ключевских»

Сотрудники СУ СКР по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении восьми бывших участников банды «Ключевских».
Обновлено в 02:04
Наука

Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2

На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Общество

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Экономика

Глава «Черкизово» рассказал о причинах отказа от размещения акций

Крупнейший в России производитель мясной продукции — группа «Черкизово» — приняла решение отказаться от размещения ценных бумаг в связи с нестабильной ситуацией на фондовом рынке, а также из-за негативных макроэкономических факторов.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

Суданцы прибывают к зданию генштаба в Хартуме

Толпы суданцев продолжают прибывать к зданию генштаба ВС Судана в Хартуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.
Обновлено в 03:02
Общество

Названы лучшие кефир и простокваша

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.
Обновлено в 01:37
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Обновлено в 01:00
Происшествия

Заблудившегося в лесу тюлененка спасли под Петербургом

Обновлено в 03:46
Политика

Шефчович рассказал о ситуации с диалогом по «Северному потоку — 2»

Еврокомиссия вряд ли получит до конца первого полугодия мандат на начало переговоров с РФ о создании межправсоглашения по работе газопровода "Северного потока — 2", заявил в интервью РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
Обновлено в 03:42
Политика

Депутат Рады объяснил, почему Украине далеко до вступления в ЕС и НАТО

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович пояснил журналистам NewsOne, почему Незалежную не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 23:57
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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