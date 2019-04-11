Футбол
Защитник «Аякса» назвал Роналду хищникомГазета.Ru вчера в 23:00
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Маттейс де Лигт: Роналду в штрафной настоящий хищник, все это вновь увидели
Советский спортвчера в 18:04
Маттейс де Лигт: «Роналду – хищник в штрафной. Это его самое выдающееся качество»
Sports.ruвчера в 17:43
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В 2019 году в Москве капитально отремонтируют 25 мостов
В 2019 году в Москве капитально отремонтируют 25 мостов, сообщил заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Максим Никитаев.
Обновлено в 03:53
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«Новатэк» в I квартале увеличил добычу газа на 13%
"Новатэк" в первом квартале текущего года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 18,66 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Соловьев поставил на место приписавшего США обе победы над Германией американца
Владимир Соловьев, ведущий из РФ, решил преподать урок истории американскому специалисту, отметившему, что России и Европе дважды не удавалось победить Германию без поддержки США.
Обновлено в 03:18
Автоспорт
Хельмут Марко: Топливо Ferrari пахнет не грейпфрутом, а клубникой
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко поддержал теорию руководителя команды Кристиана Хорнера о том, что залогом мощности двигателя Ferrari стал некий революционный вид топлива от компании Shell.
Обновлено в 02:09
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»
Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
«РЖД» попытаются отгрузить уголь на Запад
Российский уголь начал вывозиться через Финляндию, маршрут может обеспечить экспорт около 2,5 млн тонн в год.
Обновлено в 03:39
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
«Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае
"Почта России" завершила регистрацию дочерней организации на территории КНР, доля участия ФГУП в уставном капитале новой компании составляет 100%.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Воронеже задержали водителя, намеренно сбившего курсанта МЧС
В Воронеже правоохранители поймали 45-летнего мужчину, который на автомобиле Mercedes специально сбил курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 02:27
Спорт
Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании
Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Студенты в России стали чаще списывать
Выяснилось, что в 2017 году 21% студентов регулярно списывали со шпаргалок (в том числе на мобильных устройствах) на экзаменах, зачётах и других письменных проверочных работах.
Обновлено в 00:30
Технологии
В приложениях такси нашли опасные уязвимости
Роскачество проанализировало работу приложений такси и нашли в них опасные уязвимости, сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Опрос: Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский с серьезным отрывом опережает своего оппонента и действующего главу государства Петра Порошенко по уровню популярности накануне второго тура голосования.
Обновлено в 04:53
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Суд отправил «очкарика» Рябухина в колонию
Напомним, претензии у свердловского ГУФСИН возникли из-за того, что Рябухин уклонялся от исполнения решения суда, назначившего ему 300 часов обязательных работ.
Обновлено в 04:08
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Наука
Фото черной дыры: Россия оказалась на обочине научного праздника
Россия в научном плане давным-давно находится на обочине научного прогресса.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка выкупил ресторан «Прага»
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
В Забайкалье завершилось расследование дела банды «Ключевских»
Сотрудники СУ СКР по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении восьми бывших участников банды «Ключевских».
Обновлено в 02:04
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Глава «Черкизово» рассказал о причинах отказа от размещения акций
Крупнейший в России производитель мясной продукции — группа «Черкизово» — приняла решение отказаться от размещения ценных бумаг в связи с нестабильной ситуацией на фондовом рынке, а также из-за негативных макроэкономических факторов.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Суданцы прибывают к зданию генштаба в Хартуме
Толпы суданцев продолжают прибывать к зданию генштаба ВС Судана в Хартуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.
Обновлено в 03:02
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Заблудившегося в лесу тюлененка спасли под Петербургом
Обновлено в 03:46
Политика
Шефчович рассказал о ситуации с диалогом по «Северному потоку — 2»
Еврокомиссия вряд ли получит до конца первого полугодия мандат на начало переговоров с РФ о создании межправсоглашения по работе газопровода "Северного потока — 2", заявил в интервью РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
Обновлено в 03:42
Политика
Депутат Рады объяснил, почему Украине далеко до вступления в ЕС и НАТО
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович пояснил журналистам NewsOne, почему Незалежную не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 23:57