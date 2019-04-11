Защитник «Аякса» назвал Роналду хищникомГазета.Ru вчера в 23:00

Ранее были названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Транспорт В 2019 году в Москве капитально отремонтируют 25 мостов В 2019 году в Москве капитально отремонтируют 25 мостов, сообщил заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Максим Никитаев.

Энергетика «Новатэк» в I квартале увеличил добычу газа на 13% "Новатэк" в первом квартале текущего года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 18,66 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

Политика Соловьев поставил на место приписавшего США обе победы над Германией американца Владимир Соловьев, ведущий из РФ, решил преподать урок истории американскому специалисту, отметившему, что России и Европе дважды не удавалось победить Германию без поддержки США.

Автоспорт Хельмут Марко: Топливо Ferrari пахнет не грейпфрутом, а клубникой Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко поддержал теорию руководителя команды Кристиана Хорнера о том, что залогом мощности двигателя Ferrari стал некий революционный вид топлива от компании Shell.

Экономика «РЖД» попытаются отгрузить уголь на Запад Российский уголь начал вывозиться через Финляндию, маршрут может обеспечить экспорт около 2,5 млн тонн в год.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Экономика «Почта России» зарегистрировала «дочку» в Китае "Почта России" завершила регистрацию дочерней организации на территории КНР, доля участия ФГУП в уставном капитале новой компании составляет 100%.

Происшествия В Воронеже задержали водителя, намеренно сбившего курсанта МЧС В Воронеже правоохранители поймали 45-летнего мужчину, который на автомобиле Mercedes специально сбил курсанта МЧС.

Спорт Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.

Общество Студенты в России стали чаще списывать Выяснилось, что в 2017 году 21% студентов регулярно списывали со шпаргалок (в том числе на мобильных устройствах) на экзаменах, зачётах и других письменных проверочных работах.

Технологии В приложениях такси нашли опасные уязвимости Роскачество проанализировало работу приложений такси и нашли в них опасные уязвимости, сообщает газета «Известия».

Политика Опрос: Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский с серьезным отрывом опережает своего оппонента и действующего главу государства Петра Порошенко по уровню популярности накануне второго тура голосования.

Наука На Филиппинах нашли останки людей нового вида Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.

Происшествия Суд отправил «очкарика» Рябухина в колонию Напомним, претензии у свердловского ГУФСИН возникли из-за того, что Рябухин уклонялся от исполнения решения суда, назначившего ему 300 часов обязательных работ.

Политика Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.

Происшествия В Забайкалье завершилось расследование дела банды «Ключевских» Сотрудники СУ СКР по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении восьми бывших участников банды «Ключевских».

Наука Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2 На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.

Общество Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.

Экономика Глава «Черкизово» рассказал о причинах отказа от размещения акций Крупнейший в России производитель мясной продукции — группа «Черкизово» — приняла решение отказаться от размещения ценных бумаг в связи с нестабильной ситуацией на фондовом рынке, а также из-за негативных макроэкономических факторов.

Армия и оружие Суданцы прибывают к зданию генштаба в Хартуме Толпы суданцев продолжают прибывать к зданию генштаба ВС Судана в Хартуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Общество Названы лучшие кефир и простокваша Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.

Политика Шефчович рассказал о ситуации с диалогом по «Северному потоку — 2» Еврокомиссия вряд ли получит до конца первого полугодия мандат на начало переговоров с РФ о создании межправсоглашения по работе газопровода "Северного потока — 2", заявил в интервью РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.