Футбол

Защитник «Аякса» назвал Роналду хищникомГазета.Ru вчера в 23:00

Ранее были названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
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Матейс де Лигт: «Роналду — настоящий хищник на поле. Он не боится бежать навстречу нескольким игрокам»

Матч ТВвчера в 19:25

Маттейс де Лигт: Роналду в штрафной настоящий хищник, все это вновь увидели

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«Аякс» - «Ювентус»: Де Лигт - самый молодой капитан в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 14:07

Де Лигт: «Роналду - это хищник в штрафной площади»

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Де Лигт — самый молодой капитан в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов

Sportbox.RUвчера в 14:50

Маттейс де Лигт: «Роналду – хищник в штрафной. Это его самое выдающееся качество»

Sports.ruвчера в 17:43

Де Лигт: Роналду — настоящий хищник на поле

Чемпионатвчера в 17:46
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Происшествия

Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня

Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.
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Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Авто

Пикап GMC Sierra представлен в новом исполнении CarbonPro Edition

Большой вопрос, который до сих пор остается без ответа, - сколько будет стоить версия пикапа с грузовой платформой из углеродного волокна.
Обновлено в 02:10
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Ливийская армия Хафтара сбила военный самолет

Обновлено вчера в 14:30
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Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура

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Здоровье

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Ани Лорак сравнили с Майклом Джексоном

View this post on Instagram A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 10, 2019 at 11:02am PDT Не избежала певица сравнений с Майклом Джексоном: «Очень похожа на манекен», «Майкл Джексон в молодости», «Джексон, ты живой», «Как Майкл Джексон».
Обновлено в 02:30
Авто

Кросс-купе Renault Arkana получит «совершенно новый двигатель»

Последние два видеоролика касаются двигателя кросс-купе. Его называют "совершенно новым", созданным ведущими инженерами Альянса.
Обновлено в 03:01
Футбол

Месси повредил нос в Манчестере

Обновлено в 02:03
Хоккей

«Тампа» Кучерова проиграла в первом матче плей-офф НХЛ после 3:0

Обновлено вчера в 22:47
Футбол

«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги

Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), рассказали «Коммерсанту» три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено в 02:15
Здоровье

В Москве запустили проект, помогающий справиться с одиночеством

Первая встреча состоится сегодня. Предварительная запись не требуется.
Обновлено в 02:21
Гаджеты

Первый телефон Apple 1993 года показали на видео

Обновлено вчера в 07:01
Общество

Володин запретил главе района делать ФОК в Красном Куте платным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 апреля в рамках рабочей поездки в Саратовскую область посетил Красный Кут и проверил готовность физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, возведение которого ведётся в рамках спонсорского проекта.
Обновлено в 02:30
Политика

В Судане произошел военный переворот

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом

Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
Обновлено вчера в 09:23
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм

Обновлено вчера в 22:13
Общество

Алексей Текслер соберёт глав муниципалитетов на совещание

Совещание с главами муниципалитетов проведёт врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 11 апреля, сообщает «Первый областной».
Обновлено в 00:29
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Энергетика

Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Принц Уильям собирается судиться с обвинившим его в измене изданием

Принц Уильям планирует подать в суд на издание In Touch, которое первым написало о его якобы любовных отношениях с подругой супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 23:53
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

СКР попросил перевести Майкла Калви под домашний арест

В Басманный суд поступили ходатайства следствия о переводе основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главы «Восточного» Алексея Кордичева под домашний арест.
Обновлено вчера в 06:20
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Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

С агитплакатов Порошенко исчезло изображение президента России

С рекламных плакатов действующего президента Украины Петра Порошенко исчезло изображение президента России Владимира Путина.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допущен к серийному производству

Межведомственная комиссия допустила к серийному производству пистолет "Удав", который придет на смену пистолету Макарова.
Обновлено в 02:17
Гаджеты

Oppo A5 стал самым продаваемым смартфоном в Китае

В институте Counterpoint Research провели анализ продаж смартфонов на рынке Китая.
Обновлено в 02:54
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
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