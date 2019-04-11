Футбол
Защитник «Аякса» назвал Роналду хищникомГазета.Ru вчера в 23:00
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Маттейс де Лигт: Роналду в штрафной настоящий хищник, все это вновь увидели
Советский спортвчера в 18:04
«Аякс» - «Ювентус»: Де Лигт - самый молодой капитан в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 14:07
Маттейс де Лигт: «Роналду – хищник в штрафной. Это его самое выдающееся качество»
Sports.ruвчера в 17:43
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Происшествия
Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня
Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.
Обновлено в 01:07
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Авто
Пикап GMC Sierra представлен в новом исполнении CarbonPro Edition
Большой вопрос, который до сих пор остается без ответа, - сколько будет стоить версия пикапа с грузовой платформой из углеродного волокна.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Ливийская армия Хафтара сбила военный самолет
Обновлено вчера в 14:30
Здоровье
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Ани Лорак сравнили с Майклом Джексоном
View this post on Instagram A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 10, 2019 at 11:02am PDT Не избежала певица сравнений с Майклом Джексоном: «Очень похожа на манекен», «Майкл Джексон в молодости», «Джексон, ты живой», «Как Майкл Джексон».
Обновлено в 02:30
Авто
Кросс-купе Renault Arkana получит «совершенно новый двигатель»
Последние два видеоролика касаются двигателя кросс-купе. Его называют "совершенно новым", созданным ведущими инженерами Альянса.
Обновлено в 03:01
Футбол
Месси повредил нос в Манчестере
Обновлено в 02:03
Хоккей
«Тампа» Кучерова проиграла в первом матче плей-офф НХЛ после 3:0
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), рассказали «Коммерсанту» три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено в 02:15
Здоровье
В Москве запустили проект, помогающий справиться с одиночеством
Первая встреча состоится сегодня. Предварительная запись не требуется.
Обновлено в 02:21
Гаджеты
Первый телефон Apple 1993 года показали на видео
Обновлено вчера в 07:01
Общество
Володин запретил главе района делать ФОК в Красном Куте платным
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 апреля в рамках рабочей поездки в Саратовскую область посетил Красный Кут и проверил готовность физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, возведение которого ведётся в рамках спонсорского проекта.
Обновлено в 02:30
Политика
В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом
Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
Обновлено вчера в 09:23
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Алексей Текслер соберёт глав муниципалитетов на совещание
Совещание с главами муниципалитетов проведёт врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 11 апреля, сообщает «Первый областной».
Обновлено в 00:29
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Принц Уильям собирается судиться с обвинившим его в измене изданием
Принц Уильям планирует подать в суд на издание In Touch, которое первым написало о его якобы любовных отношениях с подругой супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 23:53
Авто
Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
СКР попросил перевести Майкла Калви под домашний арест
В Басманный суд поступили ходатайства следствия о переводе основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главы «Восточного» Алексея Кордичева под домашний арест.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
С агитплакатов Порошенко исчезло изображение президента России
С рекламных плакатов действующего президента Украины Петра Порошенко исчезло изображение президента России Владимира Путина.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допущен к серийному производству
Межведомственная комиссия допустила к серийному производству пистолет "Удав", который придет на смену пистолету Макарова.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
Oppo A5 стал самым продаваемым смартфоном в Китае
В институте Counterpoint Research провели анализ продаж смартфонов на рынке Китая.
Обновлено в 02:54