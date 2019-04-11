Футбол

Защитник «Аякса» назвал Роналду хищникомГазета.Ru вчера в 23:00

Ранее были названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
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125 голов в ЛЧ за 12 лет и еще 5 фактов, которые докажут гениальность Роналду

Sport24.ru07:00

Де Лигт: Роналду — настоящий хищник на поле

Чемпионатвчера в 17:46

Матейс де Лигт: «Роналду — настоящий хищник на поле. Он не боится бежать навстречу нескольким игрокам»

Матч ТВвчера в 19:25

Маттейс де Лигт: Роналду в штрафной настоящий хищник, все это вновь увидели

Советский спортвчера в 18:04

Де Лигт: «Роналду - это хищник в штрафной площади»

Soccer.ruвчера в 17:58

Защитник «Аякса» назвал Роналду хищником

Газета.Ruвчера в 23:00

Маттейс де Лигт: «Роналду – хищник в штрафной. Это его самое выдающееся качество»

Sports.ruвчера в 17:43
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Экономика

Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО

Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49
Космос

Сделано первое в истории человечества фото черной дыры

Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено вчера в 10:01
Футбол

Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ

Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.
Обновлено в 03:37
Политика

Электоральный рейтинг Путина упал до минимума с 2014 года

Вторым после Путина по популярности стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 6% голосов, что всего на 1% больше предвыборных результатов опроса января 2018 года.
Обновлено в 07:05
Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Обновлено в 05:41
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Политика

Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями

Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
Обновлено в 04:42
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда из-за угрозы взрыва

Обновлено в 07:28
Экономика

Глава «Черкизово» объяснил отмену SPO

Крупный производитель мяса - группа "Черкизово" семьи Михайловых - отменил размещение акций на $200 млн, поскольку макроэкономические и политические факторы продолжают негативно влиять на возможности инвесторов, сообщил в интервью "Коммерсанту" гендиректор Сергей Михайлов.
Обновлено в 04:02
Политика

Кремль отреагировал на ситуацию в Судане

Песков заявил, что Москва внимательно отслеживает ситуацию в Судане; в Кремле надеются, что в республике «не будет эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам», передает ТАСС.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Коллектор в Твери угрожал молодой семье

Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.
Обновлено 09 апреля в 08:35
Политика

Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов

Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Обновлено вчера в 02:38
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Воронеже эвакуировали мэрию и несколько школ

Обновлено в 06:46
Культура

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии получил новое название

Как сообщили «Комсомольской Правде - Псков» в пресс-службе региональной администрации в Пушкинских Горах губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании по подготовке Дней Пушкинской поэзии и русской культуры под руководством советника Президента РФ Владимира Толстого.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Сотрудница ростовской полиции довела подростка до суицида

В Ростовской области теперь уже бывшую сотрудницы полиции обвиняют в незаконных действиях по изоляции подростка, который позднее совершил самоубийство.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов может отправиться за решетку по обвинению в крупной растрате с использованием служебного положения.
Обновлено в 06:53
Происшествия

«Ангарскому маньяку» утвердили второй пожизненный срок

Обновлено в 07:12
Происшествия

В Китае шесть человек пропали без вести при сходе поезда с рельсов

Грузовой поезд китайской алюминиевой госкорпорации Aluminum Corporation of China (Chalco) сошел с рельсов в китайской провинции Хэнань в центральной части Китая, в результате шесть человек пропали без вести, говорится в заявлении властей города Гунъи.
Обновлено вчера в 22:17
Общество

Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции

На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Политика

Кристина Степанова:«Работа сложная, но мне нравится»

Признаться, до встречи с Кристиной Степановой ничего о работе уголовно-исполнительной инспекции управления Федеральной службы исполнения наказания ничего не знал.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Прокуратура не исключила появления новых фигурантов в деле Абызова

В уголовном деле бывшего министра Михаила Абызова могут появиться новые фигуранты.
Обновлено в 06:53
Транспорт

В метро Москвы начали оборудовать турникеты видеокамерами

Обновлено в 05:18
Общество

Умер уральский меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:16
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Армия и оружие

Ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний, заявил Путин

Межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний, на боевое дежурство поставлены гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет", сообщил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Общество

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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