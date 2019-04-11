Футбол
Защитник «Аякса» назвал Роналду хищникомГазета.Ru вчера в 23:00
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Маттейс де Лигт: Роналду в штрафной настоящий хищник, все это вновь увидели
Советский спортвчера в 18:04
Маттейс де Лигт: «Роналду – хищник в штрафной. Это его самое выдающееся качество»
Sports.ruвчера в 17:43
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Экономика
Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49
Космос
Сделано первое в истории человечества фото черной дыры
Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено вчера в 10:01
Футбол
Стогниенко станет одним из руководителей проекта Rambler Group и АПЛ
Rambler Group планирует пригласить известного комментатора Владимира Стогниенко на одну из руководящих должностей проекта на показ в России матчей английской премьер-лиги.
Обновлено в 03:37
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума с 2014 года
Вторым после Путина по популярности стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 6% голосов, что всего на 1% больше предвыборных результатов опроса января 2018 года.
Обновлено в 07:05
Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Обновлено в 05:41
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Политика
Лукашенко сравнил действия Москвы в отношении Минска с санкциями
Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
Обновлено в 04:42
Экономика
Глава «Черкизово» объяснил отмену SPO
Крупный производитель мяса - группа "Черкизово" семьи Михайловых - отменил размещение акций на $200 млн, поскольку макроэкономические и политические факторы продолжают негативно влиять на возможности инвесторов, сообщил в интервью "Коммерсанту" гендиректор Сергей Михайлов.
Обновлено в 04:02
Политика
Кремль отреагировал на ситуацию в Судане
Песков заявил, что Москва внимательно отслеживает ситуацию в Судане; в Кремле надеются, что в республике «не будет эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам», передает ТАСС.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Коллектор в Твери угрожал молодой семье
Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.
Обновлено 09 апреля в 08:35
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 02:38
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Воронеже эвакуировали мэрию и несколько школ
Обновлено в 06:46
Культура
Всероссийский Пушкинский праздник поэзии получил новое название
Как сообщили «Комсомольской Правде - Псков» в пресс-службе региональной администрации в Пушкинских Горах губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании по подготовке Дней Пушкинской поэзии и русской культуры под руководством советника Президента РФ Владимира Толстого.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Сотрудница ростовской полиции довела подростка до суицида
В Ростовской области теперь уже бывшую сотрудницы полиции обвиняют в незаконных действиях по изоляции подростка, который позднее совершил самоубийство.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов может отправиться за решетку по обвинению в крупной растрате с использованием служебного положения.
Обновлено в 06:53
Происшествия
«Ангарскому маньяку» утвердили второй пожизненный срок
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Китае шесть человек пропали без вести при сходе поезда с рельсов
Грузовой поезд китайской алюминиевой госкорпорации Aluminum Corporation of China (Chalco) сошел с рельсов в китайской провинции Хэнань в центральной части Китая, в результате шесть человек пропали без вести, говорится в заявлении властей города Гунъи.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции
На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Политика
Кристина Степанова:«Работа сложная, но мне нравится»
Признаться, до встречи с Кристиной Степановой ничего о работе уголовно-исполнительной инспекции управления Федеральной службы исполнения наказания ничего не знал.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Прокуратура не исключила появления новых фигурантов в деле Абызова
В уголовном деле бывшего министра Михаила Абызова могут появиться новые фигуранты.
Обновлено в 06:53
Транспорт
В метро Москвы начали оборудовать турникеты видеокамерами
Обновлено в 05:18
Общество
Умер уральский меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:16
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний, заявил Путин
Межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний, на боевое дежурство поставлены гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет", сообщил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17