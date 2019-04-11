Футбол

Защитник «Аякса» назвал Роналду хищникомГазета.Ru вчера в 23:00

Ранее были названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Матейс де Лигт: «Роналду — настоящий хищник на поле. Он не боится бежать навстречу нескольким игрокам»

Матч ТВвчера в 19:25

Маттейс де Лигт: Роналду в штрафной настоящий хищник, все это вновь увидели

Советский спортвчера в 18:04

Маттейс де Лигт: «Роналду – хищник в штрафной. Это его самое выдающееся качество»

Sports.ruвчера в 17:43

Де Лигт: «Роналду - это хищник в штрафной площади»

Soccer.ruвчера в 17:58

Де Лигт — самый молодой капитан в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов

Sportbox.RUвчера в 14:50

Де Лигт: Роналду — настоящий хищник на поле

Чемпионатвчера в 17:46

«Аякс» - «Ювентус»: Де Лигт - самый молодой капитан в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 14:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 00:22, Ашберн
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено вчера в 04:42
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

На территории столичного Храма Христа Спасителя произошел пожар. Загорелись десять из шестнадцати строительных бытовок.
Обновлено вчера в 23:46
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок

Второе и третье место занимает Hyundai с моделями Creta и Solaris. Этих машин было продано 16,8 тыс. и 14,2 тыс. штук соответственно.
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие

Российская армия покидает Алеппо

Россия покидает местность всего через неделю после совместного патрулирования с турецкими вооруженными силами, проведенного в этом районе, и через день после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

Пропавшая в Иркутской области девочка найдена у соседки

Восьмилетняя девочка, пропавшая 10 апреля в Усть-Куте Иркутской области, найдена у соседки, которая ее приютила.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Мария Куликова: «Мама не хотела умирать в больнице»

Мама, всю жизнь проработавшая инженером, хотела, чтобы дочь играла на разных инструментах, но сама Мария никогда не чувствовала тяги к музыке.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено вчера в 19:53
Армия и оружие

Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Reuters: Египет уведомил США об отказе в участии в «арабской НАТО»

Египет уведомил американские власти об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, также известного как "арабская НАТО").
Обновлено вчера в 23:14
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

Уголовное дело заведено на выбросившую кошку из окна женщину

В Саратове завели уголовное дело на 47-летнюю женщину за то, что она выбросила кошку из окна седьмого этажа.
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие

Турция может купить еще одну партию российских С-400

Обновлено вчера в 05:28
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Культура

Свердловчанки на конкурсе в купальниках: на сайте «Мисс Россия» началось голосование

На сайте конкурса "Мисс Россия-2019" началось зрительское голосование, 10 победительниц которого пройдут в финал.
Обновлено вчера в 05:31
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

В пермской школе отравились более 100 учеников

Сегодня из-за плохого самочувствия на уроки не пришли 137 учеников школы № 107.
Обновлено вчера в 10:45
Наука

Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции

«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолет

Обновлено вчера в 14:05
Здоровье

Какие прививки нужно делать взрослым волгоградцам

По словам врача-иммунолога Алины Смирновой, аллергикам уделяется особое внимание, поскольку если есть непереносимость, то человеку делают прививку под наблюдением врача.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Принц Уильям намерен подать в суд на обвинившее его в измене издание

Принц Уильям намерен подать в суд на издание In Touch, которое первым из британских таблоидов опубликовало статью о его любовных отношениях якобы с одной из подруг супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено вчера в 02:45
Общество

Прогноз Гидрометцентра на месяц: и снег, и дождь

Вновь теплеть начнет с 20 апреля. Гидрометцентр прогнозирует в этот день уже +8°С, но погоду подпортит дождь.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено вчера в 05:54
Общество

На жилом доме в центре Новосибирска появились огромные трещины

Многочисленные трещины образовались на фасаде жилого многоквартирного дома, расположенного по улице Советской в центре города.
Обновлено вчера в 09:00
Кино

В сети появился новый трейлер фильма «Король Лев»

Очередной трейлер, посвященный экранизации фильма «Король Лев», был опубликован компанией Disney 10 апреля на официальном Youtube-канале киностудии.
Обновлено вчера в 11:40
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм

Обновлено вчера в 22:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное