Футбол
Защитник «Аякса» назвал Роналду хищникомГазета.Ru вчера в 23:00
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Маттейс де Лигт: Роналду в штрафной настоящий хищник, все это вновь увидели
Советский спортвчера в 18:04
Маттейс де Лигт: «Роналду – хищник в штрафной. Это его самое выдающееся качество»
Sports.ruвчера в 17:43
«Аякс» - «Ювентус»: Де Лигт - самый молодой капитан в истории четвертьфиналов Лиги чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 14:07
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Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
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Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
На территории столичного Храма Христа Спасителя произошел пожар. Загорелись десять из шестнадцати строительных бытовок.
Обновлено вчера в 23:46
Авто
Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок
Второе и третье место занимает Hyundai с моделями Creta и Solaris. Этих машин было продано 16,8 тыс. и 14,2 тыс. штук соответственно.
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие
Российская армия покидает Алеппо
Россия покидает местность всего через неделю после совместного патрулирования с турецкими вооруженными силами, проведенного в этом районе, и через день после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
Пропавшая в Иркутской области девочка найдена у соседки
Восьмилетняя девочка, пропавшая 10 апреля в Усть-Куте Иркутской области, найдена у соседки, которая ее приютила.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Мария Куликова: «Мама не хотела умирать в больнице»
Мама, всю жизнь проработавшая инженером, хотела, чтобы дочь играла на разных инструментах, но сама Мария никогда не чувствовала тяги к музыке.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено вчера в 19:53
Армия и оружие
Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Reuters: Египет уведомил США об отказе в участии в «арабской НАТО»
Египет уведомил американские власти об отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, также известного как "арабская НАТО").
Обновлено вчера в 23:14
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Уголовное дело заведено на выбросившую кошку из окна женщину
В Саратове завели уголовное дело на 47-летнюю женщину за то, что она выбросила кошку из окна седьмого этажа.
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
Турция может купить еще одну партию российских С-400
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Культура
Свердловчанки на конкурсе в купальниках: на сайте «Мисс Россия» началось голосование
На сайте конкурса "Мисс Россия-2019" началось зрительское голосование, 10 победительниц которого пройдут в финал.
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В пермской школе отравились более 100 учеников
Сегодня из-за плохого самочувствия на уроки не пришли 137 учеников школы № 107.
Обновлено вчера в 10:45
Наука
Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции
«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолет
Обновлено вчера в 14:05
Здоровье
Какие прививки нужно делать взрослым волгоградцам
По словам врача-иммунолога Алины Смирновой, аллергикам уделяется особое внимание, поскольку если есть непереносимость, то человеку делают прививку под наблюдением врача.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Принц Уильям намерен подать в суд на обвинившее его в измене издание
Принц Уильям намерен подать в суд на издание In Touch, которое первым из британских таблоидов опубликовало статью о его любовных отношениях якобы с одной из подруг супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено вчера в 02:45
Общество
Прогноз Гидрометцентра на месяц: и снег, и дождь
Вновь теплеть начнет с 20 апреля. Гидрометцентр прогнозирует в этот день уже +8°С, но погоду подпортит дождь.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено вчера в 05:54
Общество
На жилом доме в центре Новосибирска появились огромные трещины
Многочисленные трещины образовались на фасаде жилого многоквартирного дома, расположенного по улице Советской в центре города.
Обновлено вчера в 09:00
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Король Лев»
Очередной трейлер, посвященный экранизации фильма «Король Лев», был опубликован компанией Disney 10 апреля на официальном Youtube-канале киностудии.
Обновлено вчера в 11:40
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено вчера в 22:13