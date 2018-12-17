Футбол

Защитник «Аякса» де Лигт стал обладателем приза Golden Boy
REGNUM
вчера в 23:51

Обладателем приза Golden Boy стал защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт.
REGNUMвчера в 23:51

Подробнее о событии

Защитник «Аякса» де Лигт — лучший молодой футболист мира

Чемпионат05:20

Защитник, который станет сильнейшим в мире. Все о новом обладателе приза Golden Boy

Sport24.ru05:00

Футболист «Аякса» де Лигт стал обладателем премии лучшему молодому игроку Европы

ТАССвчера в 21:30

Защитник «Аякса» стал обладателем награды Golden Boy

Газета.Ruвчера в 21:15

Де Лигт выиграл премию Golden Boy

Спорт-Экспрессвчера в 22:14

Стал известен обладатель премии Golden Boy-2018

Матч ТВвчера в 20:17

Защитник «Аякса» де Лигт выиграл награду Golden Boy

Sports.ruвчера в 22:30
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Футбол

УЕФА провел жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов

Первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 12, 13, 19 и 20 февраля 2019 года. Ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.
Обновлено в 06:26
Футбол

Ильзат Ахметов получил премию ДФЛ «Первая пятёрка»

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов получил национальную премию «Первая пятёрка», вручаемую под эгидой Российского футбольного союза ДФЛ и её партнёром спортивным клубом «ЛУКОЙЛ» лучшему молодому игроку года в Российской Премьер-Лиге, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:18
Футбол

Аршавин выступил в поддержку Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:56
Футбол

Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал «Тосно» банкротом

Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство, - сообщается в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 05:45
Футбол

Лионель Месси забил 50 голов в этом году

Обновлено вчера в 18:31
Футбол

«Монако» разгромно проиграл «Лиону», Головин был удалён

Игра проходила в Лионе на стадионе «Стад де Лион» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Открыть счёт «Лиону» удалось уже на 6-й минуте встречи: отличился полузащитник Уссем Ауар.
Обновлено в 00:20
Футбол

«Краснодар» расторг контракт с Торнике Окриашвили

Футбольный клуб "Краснодар" расторг соглашение с полузащитником сборной Грузии Торнике Окриашвили, сообщается на официальном сайте "быков".
Обновлено в 02:39
Футбол

«Урал» может приобрести защитника БАТЭ Полякова

Защитник БАТЭ Денис Поляков может перейти в «Урал». По информации Tribuna, стороны близки к завершению сделки.
Обновлено в 01:39
Футбол

«Зенит» может отдать Скроботова в аренду «Анжи»

По информации Sport24.ru, «Зенит» может отдать в аренду 18-летнего защитника Илью Скроботова.
Обновлено в 05:58
Футбол

«Рома» одержала волевую победу над «Дженоа» в матче Серии А

Обновлено в 02:56
Футбол

Президент «Торино» раскритиковал Роналду за его поведение в дерби

Президент "Торино" Умберто Кайро после матча с "Ювентусом" (0:1) критически высказался о нападающем соперников Криштиану Роналду.
Обновлено в 06:22
Футбол

Ещенко показал швы на ноге после операции

Обновлено вчера в 07:53
Футбол

«Уфа» ищет белорусского Ибрагимовича и башкирского Пирло

В видеоролике клуба Дед Мороз сидит рядом с генеральным директором Шамилем Газизовым и говорит, что команде нужны белорусский Ибрагимович и башкирский Пирло.
Обновлено в 06:02
Футбол

Касильяс намекнул, что Моуриньо пора уходить из профессии

Вратарь "Порту" Икер Касильяс высказал предположение, что главному тренеру МЮ Жозе Моуриньо пора уходить из футбола.
Обновлено в 03:44
Футбол

«Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на 20-летнего румына Мана

На 20-летнего хавбека претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».
Обновлено вчера в 15:59
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Нидерландский футболист, защитник клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
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Нидерландский футболист, играющий на позиции полузащитника за итальянский клуб «Рома» и сборную Нидерландов. Сын известного нидерландского нападающего Патрика Клюйверта.
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