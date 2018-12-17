Футбол
Защитник «Аякса» де Лигт стал обладателем приза Golden Boy
Защитник «Аякса» де Лигт стал обладателем приза Golden BoyREGNUMвчера в 23:51
Обладателем приза Golden Boy стал защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт.
REGNUMвчера в 23:51
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Футбол
УЕФА провел жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов
Первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 12, 13, 19 и 20 февраля 2019 года. Ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.
Обновлено в 06:26
Футбол
Ильзат Ахметов получил премию ДФЛ «Первая пятёрка»
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов получил национальную премию «Первая пятёрка», вручаемую под эгидой Российского футбольного союза ДФЛ и её партнёром спортивным клубом «ЛУКОЙЛ» лучшему молодому игроку года в Российской Премьер-Лиге, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:18
Футбол
Аршавин выступил в поддержку Кокорина и Мамаева
Обновлено в 03:56
Футбол
Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал «Тосно» банкротом
Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство, - сообщается в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 05:45
Футбол
Лионель Месси забил 50 голов в этом году
Обновлено вчера в 18:31
Футбол
«Монако» разгромно проиграл «Лиону», Головин был удалён
Игра проходила в Лионе на стадионе «Стад де Лион» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Открыть счёт «Лиону» удалось уже на 6-й минуте встречи: отличился полузащитник Уссем Ауар.
Обновлено в 00:20
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Торнике Окриашвили
Футбольный клуб "Краснодар" расторг соглашение с полузащитником сборной Грузии Торнике Окриашвили, сообщается на официальном сайте "быков".
Обновлено в 02:39
Футбол
«Урал» может приобрести защитника БАТЭ Полякова
Защитник БАТЭ Денис Поляков может перейти в «Урал». По информации Tribuna, стороны близки к завершению сделки.
Обновлено в 01:39
Футбол
«Зенит» может отдать Скроботова в аренду «Анжи»
По информации Sport24.ru, «Зенит» может отдать в аренду 18-летнего защитника Илью Скроботова.
Обновлено в 05:58
Футбол
«Рома» одержала волевую победу над «Дженоа» в матче Серии А
Обновлено в 02:56
Футбол
Президент «Торино» раскритиковал Роналду за его поведение в дерби
Президент "Торино" Умберто Кайро после матча с "Ювентусом" (0:1) критически высказался о нападающем соперников Криштиану Роналду.
Обновлено в 06:22
Футбол
Ещенко показал швы на ноге после операции
Обновлено вчера в 07:53
Футбол
«Уфа» ищет белорусского Ибрагимовича и башкирского Пирло
В видеоролике клуба Дед Мороз сидит рядом с генеральным директором Шамилем Газизовым и говорит, что команде нужны белорусский Ибрагимович и башкирский Пирло.
Обновлено в 06:02
Футбол
Касильяс намекнул, что Моуриньо пора уходить из профессии
Вратарь "Порту" Икер Касильяс высказал предположение, что главному тренеру МЮ Жозе Моуриньо пора уходить из футбола.
Обновлено в 03:44
Футбол
«Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на 20-летнего румына Мана
На 20-летнего хавбека претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».
Обновлено вчера в 15:59