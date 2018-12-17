Футбол

Защитник «Аякса» де Лигт стал обладателем награды Golden Boy
Чемпионат
вчера в 20:07

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт стал обладателем награды Golden Boy, которую итальянская газета Tuttosport вручает лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года. Об этом сообщается на официальном сайте издания.
Чемпионатвчера в 20:07

Подробнее о событии

Футболист «Аякса» де Лигт стал обладателем премии лучшему молодому игроку Европы

ТАССвчера в 21:30

Защитник «Аякса» стал обладателем награды Golden Boy

Газета.Ruвчера в 21:15

Де Лигт выиграл премию Golden Boy

Спорт-Экспрессвчера в 22:14

Стал известен обладатель премии Golden Boy-2018

Матч ТВвчера в 20:17

Защитник «Аякса» де Лигт стал обладателем награды Golden Boy

Чемпионатвчера в 20:07

Защитник «Аякса» де Лигт выиграл награду Golden Boy

Sports.ruвчера в 22:30

Защитник «Аякса» Де Лигт выиграл премию Golden Boy — 2018

Sport24.ruвчера в 19:28
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Футбол

Ахметову вручили премию «Первая пятёрка»

Хавбек московского ЦСКА Ильзат Ахметов получил премию "Первая пятёрка". Эту награду вручают лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам года.
Обновлено в 04:45
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Андрей Аршавин напомнил о полезности Кокорина и Мамаева

Обновлено в 04:10
Футбол

Моуринью: Погба не претендовал на место в основе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, почему полузащитник Поль Погба не вышел на поле в игре с "Ливерпулем" (1:3).
Обновлено в 03:57
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Лионель Месси забил 50 голов в этом году

Обновлено вчера в 18:31
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«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Окриашвили

Полузащитник Торнике Окриашвили больше не является игроком «Краснодара». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 02:32
Футбол

Тренер «Лиона»: удаление Головина помогло нам в матче с «Монако»

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио заявил, что его команде сыграло на руку удаление российского полузащитника Александра Головина в матче с "Монако" в чемпионате Франции по футболу.
Обновлено в 00:29
Футбол

«Урал» может приобрести защитника БАТЭ Полякова

Защитник БАТЭ Денис Поляков может перейти в «Урал». По информации Tribuna, стороны близки к завершению сделки.
Обновлено в 01:39
Футбол

Сергей Семак сегодня узнает соперника в плей-офф

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет в швейцарском Ньоне сегодня, 17 декабря, в 15:00 (по московскому времени).
Обновлено в 00:01
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«Рома» одержала волевую победу над «Дженоа» в матче Серии А

Обновлено в 02:56
Футбол

ЦСКА поздравил Чиди Одиа с днем рождения

Московский ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего защитника команды нигерийца Чиди Одиа.
Обновлено в 04:50
Футбол

«Спартак» показал, как проходит реабилитация Ещенко

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко приступил к реабилитации после операции.
Обновлено в 04:37
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Де Брюйне: «Меня не очень волнует, как там дела у „Ливерпуля“»

Думаю, они будут идти до конца. Честно говоря, меня не очень волнует, что там у "Ливерпуля".
Обновлено в 04:42
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Анчелотти: «Фиаско на „Энфилде“ стало тяжёлым ударом для „Наполи“»

Рулевой "Наполи" Карло Анчелотти после победы над "Кальяри" (1:0) в Серии А заявил, что недавнее поражение от "Ливерпуля" стало тяжелым ударом для его команды.
Обновлено в 02:55
Футбол

Касильяс намекнул, что Моуриньо пора уходить из профессии

Вратарь "Порту" Икер Касильяс высказал предположение, что главному тренеру МЮ Жозе Моуриньо пора уходить из футбола.
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Бывший тренер Ахметова: сразу определил Ильзата как «змею»

Тренер Академии футбола имени Юрия Коноплёва Сергей Никитин вспомнил, как полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов начал заниматься в его школе.
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