Футбол

Защитник «Аякса» Синкгравен перешел в «Байер»Спорт-Экспресс вчера в 18:13

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Защитник "Аякса" Дэйли Синкгравен продолжит карьеру в "Байере", сообщает официальный сайт немецкого клуба. Соглашение рассчитано до июня 2023 года.
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