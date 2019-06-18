Футбол
Защитник «Аякса» Синкгравен перешел в «Байер»Спорт-Экспресс вчера в 18:13
Защитник "Аякса" Дэйли Синкгравен продолжит карьеру в "Байере", сообщает официальный сайт немецкого клуба. Соглашение рассчитано до июня 2023 года.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 07:53, Вашингтон
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила в его отравлении семью Шукшиных
Обновлено в 05:57
Гаджеты
NVIDIA обеспечивает поддержку CUDA для Arm
NVIDIA объявила о поддержке CPU на базе архитектуры Arm, что позволит производителям создавать еще более экономичные суперкомпьютеры для экзафлопсных вычислений с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 11:03
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Футбол
В ФИФА прокомментировали арест Платини
В пресс-службе ФИФА сообщили, что в организации осведомлены об аресте бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по подозрению в получении взятки за проведение ЧМ-2022 в Катаре.
Обновлено в 07:10
Футбол
«Зенит» отправился в Австрию на тренировочные сборы
Петербургский футбольный клуб «Зенит» 18 июня отправился в Австрию, где проведет тренировочные сборы и сыграет товарищеские матчи, сообщает издание «Невские Новости».
Обновлено в 04:52
Интернет
Facebook запустит свою криптовалюту Libra
Американская компания Facebook к 2020 году запустит в обращение собственную криптовалюту Libra, сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область
Читайте такжеВ Чемодановке арестовали 15 цыган после массовой драки По словам президента ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артура Горбатова, в Волгоградскую область переселились на время конфликта 4-5 семей.
Обновлено в 06:25
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Политика
Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-Бурже
Первый день авиасалона в Ле-Бурже не принес Boeing ни одного контракта.
Обновлено в 06:03
Общество
Госдума приняла закон о статусе паломников
Документом в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" вводятся понятия "паломник" и "паломническая деятельность", для них предусмотрен специальный правовой статус, который до сегодняшнего дня отсутствовал.
Обновлено в 06:59
Футбол
Агент Бэйла назвал мусором слухи о желании «Баварии» арендовать игрока
Ранее СМИ сообщали, что мюнхенцы планируют арендовать 29-летнего валлийца летом в связи с уходом хавбеков Арьена Роббена и Франка Рибери .
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России
Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено вчера в 15:30
Энергетика
Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку
Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06
Футбол
Сарри определился с трансферными целями «Ювентуса»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри определился с трансферными целями клуба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:51
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Общество
Чичерина подверглась травле из-за новой песни
Певица Юлия Чичерина рассказала, что на нее написали донос из-за песни об убитом главе ДНР Александре Захарченко.
Обновлено в 04:11
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Здоровье
Жительница Балашихи родила 14-го ребенка
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Шойгу призвал россиян воевать по-новому
Обновлено в 07:17
Транспорт
Депутаты предложили сделать бесплатными первые десять минут парковки
В Госдуму внесен законопроект, который устанавливает единый временной интервал в 10 минут перед оплатой парковки.
Обновлено в 07:41
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Политика
Депутат Рады назвал украинских военных боевиками
Депутат Верховной рады и бывший глава Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе назвал украинских военных, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, боевиками, сообщил портал "Обозреватель".
Обновлено в 07:01
Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
В Кремле прокомментировали планы Зеленского пообщаться с Путиным
Что касается конфликта в Донбассе, то, по словам Пескова, о нем с Зеленским должен говорить не Путин, а жители Донбасса, так как «они непосредственные собеседники» Киева.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45