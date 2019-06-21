Футбол

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» согласовал контракт с «Зенитом»Петербургский дневник 05:30

Защитник бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди согласовал личный контракт с петербургским «Зенитом» и вскоре должен переехать на берега Невы. Об этом в своем telegram-канале рассказал известный футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян.
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«Зенит» согласовал личный контракт с Лоди и близок к договоренности с «Атлетико Паранаэнсе»

Sport24.ru05:01

Ренан Лоди согласился перейти в «Зенит», дело за «Атлетико»

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Источник: защитник «Атлетико Паранаэнсе» согласовал личный контракт с «Зенитом»

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Источник: защитник «Атлетику Паранаэнсе» согласовал контракт с «Зенитом»

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«Зенит» согласовал контракт с защитником «Атлетико Паранаэнсе»

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Нобель Арустамян: «Лоди согласовал контракт с „Зенитом“, „Атлетико Паранаэнсе“ получит 21 млн гарантированно»

Sports.ru04:35
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