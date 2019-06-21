Футбол
Защитник «Атлетико Паранаэнсе» согласовал контракт с «Зенитом»Петербургский дневник 05:30
Защитник бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди согласовал личный контракт с петербургским «Зенитом» и вскоре должен переехать на берега Невы. Об этом в своем telegram-канале рассказал известный футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:53, Вашингтон
Политика
В Кремле назвали протесты в Грузии русофобской провокацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протесты радикалов в Грузии. По его словам, это вызывает осуждение.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
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Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, за что ему стыдно
Несмотря на прошедшее время, Путин признался, что ему до сих пор стыдно. Президент рассказал о случае почти двадцатилетней давности.
Обновлено вчера в 10:33
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам
100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Рябков считает, что США балансируют на грани войны с Ираном
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил мнение, что США и Иран балансируют на грани войны, назвав ситуацию крайне опасной.
Обновлено в 05:45
Энергетика
«Нафтогаз Украины» снизил в среднем на 13% цену на газ для промпотребителей в июле
Предложенные цены на природный газ из ресурсов компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве
Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Футбол
Фернандо Торрес заявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Политика
Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Космос
На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»
На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".
Обновлено в 02:14
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Здоровье
Десятки детей заразились гепатитом в Приамурье
В 2018 году 26 детей заразились гепатитом C, сообщил местный парламентарий Сергей Труш.
Обновлено в 01:36
Автоспорт
Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» McLaren
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Челябинске BMW протаранил несколько машин на парковке
В Челябинске молодой человек на BMW 5-серии устроил массовое ДТП.
Обновлено в 00:16
Происшествия
На петербургском пляже произошла массовая драка
На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Экономика
ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана
О смерти Когана стало известно ранее 20 июня. Владелец «Уралсиба» скончался на 57-м году жизни.
Обновлено вчера в 14:47
Авто
Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Спорт
Трусова и Медведева сразятся на двух этапах Гран-при
Обновлено в 03:55
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Общество
СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки
В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03