Футбол
«Зенит» потратит миллионы евро на бразильцаLenta.ru 06:20
Источник пишет, что около двух недель назад стороны не смогли договориться о сумме трансфера: «Зенит» был готов заплатить 20 миллионов евро с учетом бонусов, бразильцы же требовали на пять миллионов больше.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:31, Вашингтон
Происшествия
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Пожар на свалке у храма в Москве потушен
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Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
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Автоспорт
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Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
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Популярность композиции обеспечила не только популярность Крида, но и скандал с участием американской знаменитости: сын Уилла Смита Джейден предъявил российскому исполнителю обвинение в плагиате.
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Курентзис уходит с поста худрука Пермского театра оперы и балета
Теодор Курентзис прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, который он возглавляет с 2011 года.
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Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Бари Алибасов вызвал в квартиру полицию
Диетолог Марият Мухина заявила, что Бари Алибасова лечат неправильно и насильно удерживают дома.
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