Футбол
Защитник «Атлетико Паранаэнсе» согласовал контракт с «Зенитом»Петербургский дневник 05:30
Защитник бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди согласовал личный контракт с петербургским «Зенитом» и вскоре должен переехать на берега Невы. Об этом в своем telegram-канале рассказал известный футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 08:58, Ашберн
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:00
Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о своих внуках
Даниил уже подарил своей маме троих внуков.
Обновлено в 07:11
Экономика
Заводы Ford в России продадут на торгах
Обновлено в 07:57
Политика
Путин назвал трагедией президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:21
Авто
АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray
По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.
Обновлено в 05:32
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено вчера в 15:23
Экономика
Медведев рассказал о потерях мировой экономики от кибератак
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об ущербе, который наносят мировой экономике кибератаки.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Политика
Подал в отставку грузинский организатор ассамблеи православия
В Тбилиси объявил о своей отставке организатор Международной ассамблеи православия Закария Куцнашвили.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Путешествия
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
«С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:15
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Политика
Александр Лукашенко назвал Кадырова братом и вручил орден
Как сообщало ИА REGNUM, указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко еще в августе 2018 года.
Обновлено в 08:22
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика
Песков: граждан РФ следует предупредить о возможной опасности в Грузии
"Министерству иностранных дел было рекомендовано предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистских элементов", - сообщил Песков.
Обновлено в 08:37
Путешествия
Роспотребнадзор объявил безопасным купание в Черном море
Морская и речная вода на пляжах Крыма и Сочи соответствуют установленным в РФ санитарным нормам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам в Сочи.
Обновлено в 05:40
Транспорт
ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару
Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:02
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.
Обновлено в 05:25
Общество
Ученые заявили о смертельной опасности длинного рабочего дня
Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:43
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Автоспорт
Квят потеряет 15 позиций на старте Гран-при Франции
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят потеряет более 15 позиций на стартовой решетке Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Политика
«Не в компетенции президента»: Зеленский рассмотрел петицию об увольнении Авакова
В считанные дни петиция №22/057092-эп «О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности Министра внутренних дел Украины А.Б. Авакова» набрала более 28 тыс. голосов при 25 тыс. необходимых.
Обновлено в 07:17
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар
Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27