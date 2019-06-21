Футбол

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» согласовал контракт с «Зенитом»Петербургский дневник 05:30

Защитник бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди согласовал личный контракт с петербургским «Зенитом» и вскоре должен переехать на берега Невы. Об этом в своем telegram-канале рассказал известный футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» покупает левого защитника из Бразилии. Он дороже Барриоса, его хотел в «Атлетико» Симеоне

Sport24.ru07:45

Источник: защитник «Атлетико Паранаэнсе» согласовал личный контракт с «Зенитом»

Чемпионат04:35

«Зенит» согласовал контракт с защитником «Атлетико Паранаэнсе»

Sport.ru05:43

Источник: защитник «Атлетику Паранаэнсе» согласовал контракт с «Зенитом»

Спорт-Экспресс04:55

«Зенит» близок к покупке защитника Лоди

Советский спорт05:51

Нобель Арустамян: «Лоди согласовал контракт с „Зенитом“, „Атлетико Паранаэнсе“ получит 21 млн гарантированно»

Sports.ru04:35

«Зенит» готов отдать 21 млн евро за игрока «Атлетико Паранаэнсе»

Спорт день за днем04:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 08:58, Ашберн
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:00
Политика

Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Ирина Хакамада рассказала о своих внуках

Даниил уже подарил своей маме троих внуков.
Обновлено в 07:11
Экономика

Заводы Ford в России продадут на торгах

Обновлено в 07:57
Политика

Путин назвал трагедией президентство Зеленского

Обновлено вчера в 08:21
Авто

АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray

По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.
Обновлено в 05:32
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено вчера в 15:23
Экономика

Медведев рассказал о потерях мировой экономики от кибератак

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об ущербе, который наносят мировой экономике кибератаки.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Обновлено в 08:30
Политика

Подал в отставку грузинский организатор ассамблеи православия

В Тбилиси объявил о своей отставке организатор Международной ассамблеи православия Закария Куцнашвили.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Происшествия

МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика

Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину

1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Путешествия

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

«С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:15
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Политика

Александр Лукашенко назвал Кадырова братом и вручил орден

Как сообщало ИА REGNUM, указ о награждении главы Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко еще в августе 2018 года.
Обновлено в 08:22
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика

Песков: граждан РФ следует предупредить о возможной опасности в Грузии

"Министерству иностранных дел было рекомендовано предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистских элементов", - сообщил Песков.
Обновлено в 08:37
Путешествия

Роспотребнадзор объявил безопасным купание в Черном море

Морская и речная вода на пляжах Крыма и Сочи соответствуют установленным в РФ санитарным нормам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам в Сочи.
Обновлено в 05:40
Транспорт

ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару

Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:02
Общество

Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата

Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.
Обновлено в 05:25
Общество

Ученые заявили о смертельной опасности длинного рабочего дня

Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:43
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Автоспорт

Квят потеряет 15 позиций на старте Гран-при Франции

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят потеряет более 15 позиций на стартовой решетке Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Политика

«Не в компетенции президента»: Зеленский рассмотрел петицию об увольнении Авакова

В считанные дни петиция №22/057092-эп «О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности Министра внутренних дел Украины А.Б. Авакова» набрала более 28 тыс. голосов при 25 тыс. необходимых.
Обновлено в 07:17
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар

Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное