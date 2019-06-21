Футбол

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» согласовал контракт с «Зенитом»Петербургский дневник 05:30

Защитник бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди согласовал личный контракт с петербургским «Зенитом» и вскоре должен переехать на берега Невы. Об этом в своем telegram-канале рассказал известный футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян.
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Новый Марсело: кого «Зенит» берет себе на место левого ЛОДИраля

Нева Спорт10:27

«Зенит» покупает левого защитника из Бразилии. Он дороже Барриоса, его хотел в «Атлетико» Симеоне

Sport24.ru07:45

Источник: защитник «Атлетико Паранаэнсе» согласовал личный контракт с «Зенитом»

Чемпионат04:35

«Зенит» согласовал контракт с защитником «Атлетико Паранаэнсе»

Sport.ru05:43

Источник: защитник «Атлетику Паранаэнсе» согласовал контракт с «Зенитом»

Спорт-Экспресс04:55

«Зенит» близок к покупке защитника Лоди

Советский спорт05:51

«Зенит» готов отдать 21 млн евро за игрока «Атлетико Паранаэнсе»

Спорт день за днем04:48
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:34, Вашингтон
Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

Обновлено в 04:08
Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено в 15:25
Политика

Путин поручил вывезти россиян из Грузии

Уточняется, что вопрос о безопасности российских граждан и их возвращению будет решаться в координации с властями Грузии.
Обновлено в 14:30
Автоспорт

Квят заявил, что готовился к гонке на тренировках Гран-при Франции

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов восьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
Обновлено в 13:05
Политика

Президент США выбрал кандидата на пост главы Пентагона

Как сообщает телеканал CNN, именно Эспера собирается выдвинуть президент США Дональд Трамп кандидатом на пост главы Минобороны и уже попросил своих сторонников поддержать его.
Обновлено в 16:20
Общество

Названа смертельная опасность долгого рабочего дня

Ученые из Франции обнаружили, что рабочий день, длительностью более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:22
Общество

Швеция научит мигрантов сексу со шведками

Шведское государство инвестирует 5 миллионов крон (примерно полмиллиона евро) в курсы по сексуальному просвещению для мигрантов, сообщает газета Fria Tider.
Обновлено в 14:07
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Политика

Глава парламента Грузии ушел в отставку

Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.
Обновлено в 08:25
Транспорт

Участок трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае станет платным с 24 июня

Как ранее сообщали "Кубанские новости", после реконструкции и комплексного обустройства участок трассы М-4 «Дон» с 1119-го по 1195-й километр стал соответствовать первой технической категории и его перевели в разряд платных.
Обновлено в 12:48
Политика

Последователи ПЦУ захватили храм Киевского патриархата в Ровно

Сторонники неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в городе Ровно на северо-западе страны.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Спорт

В Минске началась церемония открытия II Европейских игр

Обновлено в 15:22
Здоровье

Британка послушала сына стетоскопом и обнаружила смертельную болезнь

Обновлено в 06:53
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 04:44
Происшествия

Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Здоровье

Четыре освежающих и целебных травяных чая для летнего сезона

Летом чашка некрепкого теплого чая по праву считается одним из лучших напитков для утоления жажды.
Обновлено в 14:09
Происшествия

В Петербурге проверяют информацию о госпитализации двух избитых детей

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по факту размещения 21 июня в ряде СМИ информации о госпитализации в одну из больниц города двоих малолетних мальчиков с подозрением на ротавирус, а также с побоями на лице и теле", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию

4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Футбол

«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» благодаря дублю Заболотного

Обновлено в 14:02
Армия и оружие

Иран не стал сбивать самолёт-разведчик США с людьми на борту

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции [КСИР] Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран не стал сбивать патрульный самолёт P8 США, который летел рядом с беспилотником и нарушал воздушное пространство республики.
Обновлено в 13:22
Авто

Опубликован список самых надежных марок автомобилей

Обновлено в 07:05
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Здоровье

Занятия йогой помогают справиться с рядом заболеваний

Проведенные исследования показали, что группа людей, работающих в IT-сфере, которая на протяжении двух месяцев занималась йогой ежедневно по 45 минут, стала работать с гораздо большей продуктивностью, а общее физическое состояние и сон значительно улучшились.
Обновлено в 11:41
Наука

Китайский дрон обеспечит квантовую связь с воздуха

Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную украинскую подлодку

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию подлодки "Запорожье", доставшейся от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:50
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