Футбол

Защитник «Арсенала» прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед»
Газета.Ru
21:05

Манчестер Юнайтед — Арсенал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
26′
Шкодран Мустафи
Антони Марсьяль
31′
36′
Роб Холдинг
Штефан Лихтштайнер
37′
Шкодран Мустафи
Маркос Рохо
38′
Джесси Лингард
40′
41′
Эктор Бельерин
Неманья Матич
42′
46′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
63′
64′
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
68′
Маркос Рохо
Джесси Лингард
69′
Маркос Рохо
Маруан Феллайни
72′
Джесси Лингард
Поль Погба
75′
86′
Лукас Торрейра
Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи прокомментировал матч против "Манчестер Юнайтед" в рамках 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает "Советский спорт". Игрок лондонского клуба считает, что его команда могла бы одолеть "красных дьяволов".
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