Футбол
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
|26′
Шкодран Мустафи
Антони Марсьяль
|31′
|36′
Роб Холдинг
Штефан Лихтштайнер
|37′
Шкодран Мустафи
Маркос Рохо
|38′
Джесси Лингард
|40′
|41′
Эктор Бельерин
Неманья Матич
|42′
|46′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
|63′
|64′
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
|68′
Маркос Рохо
Джесси Лингард
|69′
Маркос Рохо
Маруан Феллайни
|72′
Джесси Лингард
Поль Погба
|75′
|86′
Лукас Торрейра
|45%
|Владение мячом
|55%
|78%
|Процент точных передач
|82%
|–
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|4
|19
|Отборы
|7
|13
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑4‑3
1
Де Хеа
3
Байи
12
Смоллинг
27
Феллайни
20
Далот
21
Эррера
31
Матич
36
Дармиан
6
Погба
10
Рэшфорд
9
Лукаку
19
Лено
20
Мустафи
5
Папастатопулос
12
Лихтштайнер
2
Бельерин
11
Торрейра
29
Гендузи
31
Колашинац
7
Мхитарян
14
Обамеянг
9
Ляказетт
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
Защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи прокомментировал матч против "Манчестер Юнайтед" в рамках 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает "Советский спорт". Игрок лондонского клуба считает, что его команда могла бы одолеть "красных дьяволов".
Газета.Ruвчера в 21:05
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