Футбол

«МЮ» и «Арсенал» победителя не выявили
LiveSport.ru
вчера в 17:10

Манчестер Юнайтед — Арсенал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
26′
Шкодран Мустафи
Антони Марсьяль
31′
36′
Роб Холдинг
Штефан Лихтштайнер
37′
Шкодран Мустафи
Маркос Рохо
38′
Джесси Лингард
40′
41′
Эктор Бельерин
Неманья Матич
42′
46′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
63′
64′
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
68′
Маркос Рохо
Джесси Лингард
69′
Маркос Рохо
Маруан Феллайни
72′
Джесси Лингард
Поль Погба
75′
86′
Лукас Торрейра
В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» — 2:2. Счет в матче на 26-й минуте открыли гости — отличился защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи. Спустя 4 минуты нападающий хозяев Антони Марсьяль сравнял счет.
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