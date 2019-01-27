Футбол

Защитник «Арсенала» Папастатопулос из-за травмы выбыл до конца февраляМатч ТВ 12:46

Арсенал — Манчестер Юнайтед
1 – 3
Матч завершён
Кубок Англии, 1/16 Финала, 25 января
Стадион «Эмирейтс»
Сократис Папастатопулос
Шкодран Мустафи
21′
31′
Алексис Санчес
33′
Джесси Лингард
Пьер-Эмерик Обамеянг
43′
Лоран Косельни
54′
Алекс Ивоби
Месут Озил
64′
Лоран Косельни
Маттео Гендузи
64′
68′
Эшли Янг
72′
Ромелу Лукаку
Маркус Рэшфорд
72′
Алексис Санчес
Антони Марсьяль
76′
Джесси Лингард
82′
Антони Марсьяль
Сеад Колашинац
86′
86′
Маркус Рэшфорд
88′
Джесси Лингард
Фил Джонс
Маттео Гендузи
90′+1′
Игроки заработали повреждения 25 января в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3). Папастатопулос получил травму левой лодыжки. Он вернется в строй к концу февраля. Косельни избежал перелома челюсти.
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Защитник «Арсенала» Папастатопулос из-за травмы выбыл до конца февраля

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Защитник «Арсенала» Папастатопулос из-за травмы выбыл до конца февраля

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