Футбол
Защитник Алексей Козлов покинул «Динамо»РИА Новости 08:49
Защитник Алексей Козлов покинул московский футбольный клуб "Динамо" по истечении контракта, сообщается на официальном сайте "бело-голубых". Козлов перешел в "Динамо" в феврале 2014 года и провел за клуб 115 игр, в которых забил 7 голов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:14, Вашингтон
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
Обновлено в 04:01
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Трамп объявил о введении санкций против лидера Ирана
США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 12:09
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Политика
Порошенко призвал украинцев спасти Грузию
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией».
Обновлено в 12:33
Политика
Медведев встретится с премьером Франции
Главы правительств России и Франции впервые встретятся лично Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Гавр, где он сегодня проведет переговоры с французским коллегой Эдуардом Филиппом.
Обновлено в 10:04
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика
Глава Ингушетии Евкуров заявил о намерении уйти в отставку
Обновлено в 12:11
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Большинство россиян уверено, что в СССР государство заботилось о людях
Российская социологическая служба "Левада-Центр" провела опрос среди россиян о том, как в СССР государство относилось к простым людям.
Обновлено в 03:29
Футбол
Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию
Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
Обновлено в 10:41
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Футбол
Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки
Крайний защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы, которую он получил в понедельник, 24 июня на утренней тренировке команды на клубной базе в Ватутинках.
Обновлено в 11:55
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Авто
Citroen откажется от выпуска кроссовера C4 Cactus
Французская компания Citroen планирует отказаться от выпуска компактного кроссовера C4 Cactus.
Обновлено в 04:09
Общество
Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок
По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено 22 июня в 10:28
Политика
Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ
Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина об участии Украины в G20
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что организаторы саммита «Большой двадцатки» не располагают информацией о приезде президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.
Обновлено в 08:40
Авто
«Заряженный» кроссовер Audi SQ8: самый дорогой в гамме
У флагманского паркетника Audi Q8 появилась «горячая» версия, хотя на знаки отличия разработчики поскупились: снаружи SQ8 почти повторяет базовую модель с пакетом S line.
Обновлено в 04:38
Спорт
Олимпиада-2026 пройдет в Италии
Фото:twitter.com/Olympics Зимняя Олимпиада-2026 опять пройдет в Италии - уже 4-й раз в истории.
Обновлено в 12:58
Политика
Гордума Челябинска приняла отставку мэра Елистратова
Обновлено в 01:11
Наука
Бактерия из кишечника марафонцев сделала мышей выносливей
Оказалось, что по сравнению с «неспортивными» людьми кишечник бегунов содержит больше бактерий Veillonella, а после марафона их становится еще больше.
Обновлено в 11:00
Технологии
Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета
Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика.
Обновлено в 11:48
Политика
Власть боится нарастания протестов и вынуждена отсупать - Соловей
Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал, как дочь готовит ему пирог
Актер поделился свежим видео с подросшей малышкой Известный актер театра и кино Сергей Безруков является счастливым отцом семейства — от брака с режиссером Анной Матисон у него родилось двое детей: в 2016 году на свет появилась дочь Маша, а в конце 2018-го — сын Степан.
Обновлено в 09:31
Общество
В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
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