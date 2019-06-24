Футбол

Защитник Алексей Козлов покинул «Динамо»РИА Новости 08:49

Защитник Алексей Козлов покинул московский футбольный клуб "Динамо" по истечении контракта, сообщается на официальном сайте "бело-голубых". Козлов перешел в "Динамо" в феврале 2014 года и провел за клуб 115 игр, в которых забил 7 голов.
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Алексей Козлов покинул «Динамо»

Матч ТВ08:49

«Динамо» рассталось с защитником Козловым

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Sportbox.RU08:49

Защитник Алексей Козлов покинул «Динамо»

РИА Новости08:49

Алексей Козлов покинул «Динамо»

Спорт-Экспресс08:34
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Трамп объявил о введении санкций против лидера Ирана

США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
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Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
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Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

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МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
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Футбол

Защитник ЦСКА Щенников выбыл из строя из-за перелома лодыжки

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Общество

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Общество

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По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
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Обновлено 22 июня в 10:28
Политика

Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ

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Обновлено в 02:02
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