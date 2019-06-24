Футбол
Защитник Алексей Козлов покинул «Динамо»РИА Новости 08:49
Защитник Алексей Козлов покинул московский футбольный клуб "Динамо" по истечении контракта, сообщается на официальном сайте "бело-голубых". Козлов перешел в "Динамо" в феврале 2014 года и провел за клуб 115 игр, в которых забил 7 голов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Обновлено в 08:46
Политика
Текслер назвал отставку мэра Челябинска решением горожан
Обновлено в 04:21
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Политика
Соловьев объяснил свое попадание в список «пропагандистов РФ» в ПАСЕ
Среди прочего авторы списка обвинили Владимира Соловьева в создании документального фильма о президенте РФ Владимире Путине под названием «Президент».
Обновлено в 08:53
Общество
Школьница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ
Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам единого государственного экзамена, сообщает в понедельник департамент информационной политики региона.
Обновлено в 09:29
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Культура
Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» стал Роман Бабаян
Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Об этом сам журналист сообщил РИА Новости.
Обновлено в 08:22
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Зеленский уволил начальника Главка СБУ по Крыму
Указом президента Украины генерал Александр Шмитько освобожден от должности руководителя Главка СБУ в Крыму.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики
В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в канадском самолете после посадки
Пассажирка самолета Квебек – Торонто уснула во время полета. Однако девушку никто не разбудил после посадки.
Обновлено в 05:44
ЖКХ
В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения
Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
Обновлено в 07:41
Гаджеты
Первым в мире смартфоном с 64-Мп камерой может стать аппарат Realme
Бренд Realme, предлагающий довольно популярные смартфоны, готовит один из первых в мире аппаратов с 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 08:08
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказал «ПСЖ» в обмене Погба на Неймара
По информации источника, «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять 26-летнего Погба на Неймара, однако генеральный директор английского клуба Эд Вудворд ответил отказом из-за высокой зарплаты бразильца и желания видеть французского хавбека в составе в следующем сезоне.
Обновлено в 10:03
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Политика
Назван ущерб Грузии от потери российских туристов
Подсчитаны убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией и потери российских туристов.
Обновлено в 09:35
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Авто
В Сети опубликовали фото нового военного внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке будет представлен внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Общество
Власти Ленобласти пообещали трудоустроить бывших сотрудников Ford
Власти Ленобласти готовы трудоустроить бывших работников завода Ford во Всеволожске, сообщает в понедельник пресс-служба областиного правительства.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Оказавшаяся в пьяной компании Штурм едва не погибла во Франции
Оказавшаяся в пьяной компании Штурм едва не погибла во Франции Певица попала в шторм в Сен-Тропе.
Обновлено в 08:47