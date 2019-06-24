Футбол

Защитник Алексей Козлов покинул «Динамо»РИА Новости 08:49

Защитник Алексей Козлов покинул московский футбольный клуб "Динамо" по истечении контракта, сообщается на официальном сайте "бело-голубых". Козлов перешел в "Динамо" в феврале 2014 года и провел за клуб 115 игр, в которых забил 7 голов.
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Алексей Козлов покинул «Динамо»

Sportbox.RU08:49

«Динамо» рассталось с защитником Козловым

Sport24.ru08:50

Защитник «Динамо» покинул клуб

News.ru09:09

«Динамо» не продлило контракт с защитником, который закрыл Роналду

Нева Спорт08:56

Алексей Козлов покинул «Динамо»

Матч ТВ08:49

Защитник Алексей Козлов покинул «Динамо»

РИА Новости08:49

Алексей Козлов покинул «Динамо»

Спорт-Экспресс08:34
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
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Обновлено вчера в 13:52
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Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» стал Роман Бабаян

Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Об этом сам журналист сообщил РИА Новости.
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Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
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Зеленский уволил начальника Главка СБУ по Крыму

Указом президента Украины генерал Александр Шмитько освобожден от должности руководителя Главка СБУ в Крыму.
Обновлено в 08:15
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В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики

В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Уснувшую пассажирку забыли в канадском самолете после посадки

Пассажирка самолета Квебек – Торонто уснула во время полета. Однако девушку никто не разбудил после посадки.
Обновлено в 05:44
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Бренд Realme, предлагающий довольно популярные смартфоны, готовит один из первых в мире аппаратов с 64-мегапиксельной камерой.
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«Манчестер Юнайтед» отказал «ПСЖ» в обмене Погба на Неймара

По информации источника, «ПСЖ» предложил «МЮ» обменять 26-летнего Погба на Неймара, однако генеральный директор английского клуба Эд Вудворд ответил отказом из-за высокой зарплаты бразильца и желания видеть французского хавбека в составе в следующем сезоне.
Обновлено в 10:03
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
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Обновлено в 03:55
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Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян

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Обновлено в 06:59
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Назван ущерб Грузии от потери российских туристов

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Обновлено в 09:35
Политика

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17

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В Сети опубликовали фото нового военного внедорожника ГАЗ «Тигр Next»

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Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

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Власти Ленобласти пообещали трудоустроить бывших сотрудников Ford

Власти Ленобласти готовы трудоустроить бывших работников завода Ford во Всеволожске, сообщает в понедельник пресс-служба областиного правительства.
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Оказавшаяся в пьяной компании Штурм едва не погибла во Франции

Оказавшаяся в пьяной компании Штурм едва не погибла во Франции Певица попала в шторм в Сен-Тропе.
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