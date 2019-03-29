Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом МужестваИзвестия 10:06
Подростка Ивана Крапивина из Северодвинска (Архангельская область), который защитил свою мать от пьяного соседа, посмертно наградили орденом Мужества. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на портале нормативно-правовых актов 28 марта.
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Ваня Крапивин из Северодвинска посмертно награждён орденом Мужества
Аргументы и Факты - Архангельск09:25
Северодвинского подростка, ценой жизни защитившего свою мать, посмертно наградили орденом Мужества
Новости Архангельска 29.ru07:43
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