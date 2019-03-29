Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом МужестваИзвестия 10:06

Подростка Ивана Крапивина из Северодвинска (Архангельская область), который защитил свою мать от пьяного соседа, посмертно наградили орденом Мужества. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на портале нормативно-правовых актов 28 марта.
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Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество

Вести.Ru07:16

Путин посмертно наградил защитившего мать от пьяного соседа подростка

РБК09:07

Северодвинского подростка, ценой жизни защитившего свою мать, посмертно наградили орденом Мужества

Новости Архангельска 29.ru07:43

Подростка, защищавшего мать от соседа, посмертно наградили орденом Мужества

РИА Новости07:35

Ваня Крапивин из Северодвинска посмертно награждён орденом Мужества

Аргументы и Факты - Архангельск09:25

Мальчика-героя из Северодвинска Ваню Крапивина наградили орденом Мужества

Регион 2908:34

Ваню Крапивина посмертно наградили орденом мужества

Двина Сегодня07:37
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
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В Сети появилось видео с хромбуком Google Atlas

Ранее в Сети уже появлялись публикации о Google Atlas, однако о каких-либо подробностях не сообщалось.
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