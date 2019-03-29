Происшествия
Защитившего мать подростка наградили посмертноLenta.ru 08:56
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества 16-летнего Ивана К. из Северодвинска, который защитил мать от пьяного соседа. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 29 марта.
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Ваня Крапивин из Северодвинска посмертно награждён орденом Мужества
Аргументы и Факты - Архангельск09:25
Северодвинского подростка, ценой жизни защитившего свою мать, посмертно наградили орденом Мужества
Новости Архангельска 29.ru07:43
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