Происшествия
Защита журналиста Голунова просит СКР изучить действия полицейских47 новостей 05:20
Защита журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиненного в распространении наркотиков, просит Следственный комитет России проверить на законность действия полицейских, которые задерживали Ивана.
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