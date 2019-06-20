Происшествия

Защита журналиста Голунова просит СКР изучить действия полицейских47 новостей 05:20

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Защита журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиненного в распространении наркотиков, просит Следственный комитет России проверить на законность действия полицейских, которые задерживали Ивана.
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Адвокат Голунова просит СК проверить действия задержавших его полицейских

Аргументы и Факты05:43

Защита журналиста Голунова просит СКР изучить действия полицейских

47 новостей05:20

Защита Голунова просит СКР проверить действия задержавших его полицейских

Говорит Москва04:42
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