Происшествия

Защита журналиста Голунова просит СКР изучить действия полицейских47 новостей 05:20

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Защита журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиненного в распространении наркотиков, просит Следственный комитет России проверить на законность действия полицейских, которые задерживали Ивана.
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Защита журналиста Голунова просит СКР изучить действия полицейских

47 новостей05:20

Защита Голунова просит СКР проверить действия задержавших его полицейских

Говорит Москва04:42
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:29, Ашберн
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