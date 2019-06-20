Защита журналиста Голунова просит СКР изучить действия полицейских47 новостей 05:20

Защита журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиненного в распространении наркотиков, просит Следственный комитет России проверить на законность действия полицейских, которые задерживали Ивана.

Общество Волгоградский гидроузел добавит Астраханской области немного воды Представители же регионов со Средней Волги до последнего предлагали не увеличивать сбросные расходы с Жигулевского и Волгоградского гидроузлов, продолжив накопление воды в Куйбышевском, Саратовском и Волгоградском водохранилищах.

Происшествия Пожар в двухэтажном здании на востоке Москвы потушили Спасатели потушили пожар на площади 250 квадратных метров в двухэтажном административном здании на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Футбол Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны» Ранее француз опоздал на тренировку на позапрошлой неделе, когда сине-гранатовые проиграли «Валенсию» в финале Кубка Испании (1:2). Тогда Дембеле объяснил это тем, что индивидуально работал с физиотерапевтом, хотя расписание в тот день было одинаковым для всех игроков.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Общество 15 важных текстов Ивана Голунова Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.

Политика Порошенко озвучил первую десятку списка своей партии на выборах в Раду Экс-президент Украины Петр Порошенко в воскресенье в Киеве на съезде партии "Европейская солидарность" представил первую десятку ее списка кандидатов на выборы в Верховную раду.

Наука Названы главные угрозы жизни человечества Британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список основных угроз жизни на Земле.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Политика Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.

Политика Умер младший брат Хиллари Клинтон Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в Twitter о смерти своего младшего брата Тони Родэма.

Политика В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, по какой причине организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.

Футбол Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино в отборе Чемпионата Европы-2020 со счетом 9:0. Игра прошла в Саранске.

Происшествия Голунов дал интервью «Дежурной части» Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где журналист находился до избрания ему меры пресечения.

Игры Состоялась мировая премьера геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order Презентацию геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order провела компания Electronic Arts. Это произошло на конференции EA Play.

Общество Меган Маркл впервые после родов вышла в свет Меган Маркл, как и планировалось ранее, после родов появилась на своем первом мероприятии в честь для рождения королевы Елизаветы II.

Происшествия Армия Израиля заявила о поджоге пассажирами прибывшего в страну судна Пассажиры грузового судна, следующего из Турции в Израиль, подожгли корабль, пишет Haaretz со ссылкой на заявление Армии Израиля.

Общество Андрей Макаревич и Чулпан Хаматова выступили в поддержку Голунова В официальном Telegram-канале «Медузы» были опубликованы ролики с участием актрисы Чулпан Хаматовой, музыканта Андрея Макаревича, писательницы Людмилы Улицкой, рэперов Оксимирона, Noize MC и других.

Авто Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.