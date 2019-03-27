Защита предложила за Абызова залог в 1 млрд рублейИзвестия 11:24

Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова попросила отпустить подзащитного под залог в размере 1 млрд рублей. Просьба была озвучена на заседании Басманного суда Москвы 27 марта.

Защита предложила за Абызова залог в 1 млрд рублей

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