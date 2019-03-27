Происшествия
Защита предложила суду отпустить Абызова под залог в 1 млрд рублейИнтерфакс 10:46
Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 миллиардов рублей, попросила суд отпустить его под залог в 1 млрд рублей или поместить под домашний арест, передал корреспондент "Интерфакса" из Басманного суда.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:58, Ашберн
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Авто
KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений
Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.
Обновлено вчера в 23:33
Гаджеты
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:49
Происшествия
Задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абызов
Обновлено вчера в 23:31
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Транспорт
В Москве водители такси не смогут работать больше восьми часов в сутки
Московские власти планируют запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям такси, находившимся за рулем больше восьми часов.
Обновлено в 06:43
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:07
Хоккей
Почему из КХЛ никого не исключили
После решения никого не исключать может показаться, что лига осталась удовлетворена работой клубов в течение сезона.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Кино
Сериал «Домашний арест» взял больше трети наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Сериал Семена Слепакова "Домашний арест" стал лауреатом восьми из 21 номинации на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Обновлено в 17:39
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено в 12:44
Происшествия
Пострадавшая от сосульки в Мурманске женщина умерла
По данным следствия, ЧП произошло во вторник в Рыбном проезде, на женщину 1955 года рождения с крыши многоквартирного дома, в котором она живет, упала сосулька.
Обновлено в 16:10
Энергетика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено в 08:33
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Футбол
В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча
Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Политика
Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Происшествия
Boeing представит обновленную систему улучшения маневренности 737 MAX
Корпорация Boeing внесла изменения в устройство вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности") на самолетах Boeing 737 MAX и представит подробную информацию об этих усовершенствованиях на встрече в Сиэтле с представителями авиакомпаний и пилотами.
Обновлено в 15:00
Гаджеты
Российский Caviar презентовал коллекцию «царских» смартфонов
Российский бренд Caviar создал новую коллекцию Tsar-смартфонов, посвященных великим правителям и основателям разных династий и государств.
Обновлено в 14:31
Политика
Лукашенко уволил вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В Твери произошел пожар на мясокомбинате
Пожар в Твери произошел поздним вечером 27 марта 2019 года на улице Коминтерна, дом 97.
Обновлено в 16:41
Авто
Представлен «заряженный» седан Mercedes-AMG A 35 4MATIC
Спортивное подразделение немецкой компании Mercedes-AMG разработало «заряженную» версию Mercedes-AMG A 35 4MATIC Saloon в кузове седан.
Обновлено в 11:00
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Обновлено в 07:01
Экономика
В Ленобласти назвали сумму налоговых отчислений завода Ford
Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет от завод Ford Sollers, расположенного в городе Всеволожск, не превышала 150 миллионов рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Обновлено в 08:32
Спорт
Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014
Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:40
Политика
Захарова ответила на ультиматум Трампа по Венесуэле
Ранее сообщалось, что Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле.
Обновлено в 17:41