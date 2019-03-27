Защита предложила суду отпустить Абызова под залог в 1 млрд рублейИнтерфакс 10:46

Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 миллиардов рублей, попросила суд отпустить его под залог в 1 млрд рублей или поместить под домашний арест, передал корреспондент "Интерфакса" из Басманного суда.

Защита предложила суду отпустить Абызова под залог в 1 млрд рублей

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