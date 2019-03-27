Происшествия
Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублейКомсомольская правда 12:50
Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Футбол
Журналист: «Могу подтвердить, что Гвардиола договорился с „Ювентусом“»
Итальянский журналист Луиджи Гуэльпа снова сообщил о договорённости между "Ювентусом" и наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.
Обновлено в 16:49
Армия и оружие
В России создадут единую военно-строительную компанию
"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.
Обновлено в 08:28
Политика
Министр и госсекретарь Франции ушли в отставку
Свои посты покинули министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, государственный секретарь по цифровым технологиям Мунир Махджуби и официальный представитель правительства Бенжамен Гриво.
Обновлено в 16:37
Авто
Ford отказалась от выпуска легковых автомобилей в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил в интервью «Коммерсанту» появившиеся сообщения о том, что Ford отказалась от ведения самостоятельного бизнеса в России в связи с проблемами со сбытом продукции.
Обновлено в 09:21
Гаджеты
Скидки на роботы-уборщики ILIFE в ходе распродажи AliExpress 328 составят до 51 %
Приобрести ILIFE A9s можно будет в ходе распродажи AliExpress 328 Shopping Festival в официальном магазине ILIFE и магазине компании в Испании на сайте AliExpress.com с 28 марта.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Бузову заметили с мужчиной и букетом в Испании
Телеведущая Ольга Бузова во время отдыха в Испании попала в объективы папарацци в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 14:04
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика
Дума Владивостока избрала нового мэра города
Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:51
Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Политика
США намерены объявить новые меры НАТО против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Культура
YouTube удалил ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил новые ролики российских журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 22:38
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро
Обновлено в 12:20
Политика
Соловьев выгнал экспертов из студии за драку
Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
Обновлено в 02:22
Транспорт
Шереметьево вводит обслуживание по электронным посадочным талонам
Международный аэропорт Шереметьево планирует с 4 апреля ввести обслуживание пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил «РИА Новости» генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко.
Обновлено в 21:24
Политика
Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 22:04
Культура
Минкульт объединит Александринский и Волковский театры
Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 05:32
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране ГЭС "Эль-Гури", которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране, была совершена с использованием дальнобойной снайперской винтовки.
Обновлено в 22:24
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие
Два корабля НАТО прибудут в Одессу 1 апреля
Обновлено в 21:53
Происшествия
В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы
В американском городе Сиэтл в результате стрельбы погиб один человек. Об этом сообщает Seattle Times.
Обновлено в 21:06
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Авто
Китай урежет субсидии на покупку электромобилей
Китай с июня этого года резко урежет субсидии производителям электромобилей.
Обновлено в 09:50
Экономика
Медведев одобрил комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что одобрил комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь".
Обновлено в 07:35