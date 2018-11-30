Происшествия

Защита полицейских из Уфы не знает о результатах ДНК-экспертизы
Известия
12:59

Защита бывших полицейских из Уфы, обвиняемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, не слышала о результатах ДНК-экспертизы. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщил журналистам адвокат одного из подозреваемых Аслям Халиков.
Известия12:59

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Адвокаты подозреваемых в изнасиловании экс-полицейских в Уфе не знают о результатах ДНК-экспертизы

Горобзор.ру09:57

Адвокат экс-полицейского из Уфы, обвиняемого в изнасиловании, опроверг информацию о полученных результатах экспертизы ДНК

КП - Уфа06:52

Обвиняемые в изнасиловании дознавательницы экс-полицейские из Уфы лишились алиби

UfaTime.ru08:43

ДНК-экспертиза подтвердила причастность экс-полицейских к изнасилованию дознавателя в Уфе

Башинформ04:53

Насильники дознавательницы из Уфы лишились алиби

Lenta.ru04:13

Стали известны результаты экспертизы ДНК в деле об изнасиловании дознавателя в Уфе

ProUfu.ru03:51

На теле дознавательницы из Уфы нашли ДНК всех подозреваемых в групповом изнасиловании

UfacityNews.ru05:13
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