Полиция Краснодара составила три административных протокола в отношении задержанного в среду вечером рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова (сценический псевдоним Хаски), сообщил агентству "Интерфакс" адвокат артиста Алексей Аванесян.

с чего всё началось

Защита рэпера Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски, обжалует арест артиста за мелкое хулиганство. Об этом рассказал адвокат Алексей Аванесян.

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