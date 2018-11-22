Происшествия

Защита намерена обжаловать арест рэпера Хаски за мелкое хулиганство
RT на русском
16:27

Защита рэпера Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски, обжалует арест артиста за мелкое хулиганство. Об этом рассказал адвокат Алексей Аванесян.
RT на русском16:27
с чего всё началось

Задержанного в Краснодаре рэпера Хаски обвинили по трем административным статьям

Полиция Краснодара составила три административных протокола в отношении задержанного в среду вечером рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова (сценический псевдоним Хаски), сообщил агентству "Интерфакс" адвокат артиста Алексей Аванесян.
Интерфаксвчера в 18:59

Подробнее о событии

Рэперу Хаски дали трое суток ареста за отказ от освидетельствования

РБК15:53

В Краснодаре суд оправдал рэпера Хаски по одной из статей

Кубань 2414:03

Рэпера Хаски арестовали на 12 суток

РИА Новости13:00

Защита рэпера Хаски будет обжаловать его арест

ТАСС15:33

В Краснодаре суд назначил рэперу Хаски трое суток ареста за отказ пройти медосвидетельствование

Кубанские новости15:16

По второму административному делу суд оправдал рэпера Хаски

Медиазона14:03

Суд по административным делам против Хаски закончился. Он проведет 12 суток в спецприемнике в Усть-Лабинске

Юга.ру15:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия

Скотланд-Ярд опубликовал новые видео с подозреваемыми в Солсбери

Полиция Лондона обнародовала новые видеозаписи с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, во время их пребывания в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев

Бывший начальник управления Минобороны по работе с личным составом, экс-глава ЦСКА полковник Михаил Барышев задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.
Обновлено в 17:29
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
Обновлено в 17:45
Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

Обновлено в 18:04
Происшествия

ФСБ предотвратила несколько нападений на школы после трагедии в Керчи

В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров.
Обновлено в 18:05
Происшествия

На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 70 миллионов рублей

На восстановление тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потратят порядка 70 миллионов рублей.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Источник. Водитель Соловчук спровоцировал конфликт с Мамаевым

ТАСС, сославшись на источник, знакомый с ситуацией сообщил, что водитель Соловчук первым оскорбил Мамаева и нанес ему удар.
Обновлено в 17:27
Происшествия

Двое детей погибли во время пожара в частном доме в Волгограде

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме в Волгограде.
Обновлено в 18:11
Происшествия

Таможня заинтересовалась производителем шин Bridgestone

Сотрудники Балтийской таможни провели обыски в офисах японского производителя шин Bridgestone в Москве и Санкт-Петербурге, а также на производстве компании в Ульяновской области.
Обновлено в 18:34
Происшествия

В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

Обновлено в 17:44
Происшествия

УФСБ провело обыски в миграционном центре в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Едином миграционном центре на улице Красного Текстильщика, 15, проводились оперативно-следственные действия, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по региону.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Боливии

Самолёт авиакомпании Peruvian Airlines экстренно сел в аэропорту боливийского Ла-Паса.
Обновлено в 17:50
Происшествия

Бывший вице-президент «Роснефти» из списка Титова вернулся в Россию

Корпоративный конфликт Бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, включенный в список Титова, вернулся в Россию.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Полиция задержала голландца, прятавшего деньги в стиральной машине

Полиция Амстердама задержала мужчину по подозрениям в отмывании денег, при обыске у него были обнаружены 350 тыс. евро в стиральной машине, сообщает пресс-служба полиции.
Обновлено в 18:33
Происшествия

СК Петербурга завершил расследование жестокого убийства блокадницы

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении троих петербуржцев, которые жестоко убили и обокрали 93-летнюю пожилую женщину, которая была ветераном ВОВ, жительницей блокадного Ленинграда и старейшим работником Мариинского театра.
Обновлено в 16:26
ещё по теме
Главное